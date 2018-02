Så mycket tjänar västmanlänningarna på sina lån

Samtliga kommuner i Västmanland hamnade under rikssnittet när det gäller ränteavdrag per hushåll 2016. Invånarna i Fagersta tjänade minst på ränteavdrag i länet, med ett genomsnitt på 3 200 kronor per hushåll. Västerås toppade länets lista med 4 900 kronor per hushåll 2016 och hamnade precis under rikssnittet som ligger på 5 000 kronor per hushåll. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Ränteavdraget innebär att den som betalar ränta på lån, till exempel bolån, billån eller konsumtionslån, får en skattereduktion på 30 procent av räntebeloppet.

Det är i tre Stockholmskommuner som de största ränteavdragen i landet görs. Genomsnittet i Danderyd låg 2016 på 14 400 kronor per hushåll. De kommuner som tjänade minst på ränteavdragen i landet var Norrlandskommunerna Åsele och Norsjö, där låg genomsnittet per hushåll på 2 200 kronor.

– Generellt kan man säga att höginkomsttagare i storstadsområden, där bostäderna kostar som mest, är de som har de största ränteavdragen, säger Hans Heggemann, utredare på SCB till Nyhetsbyrån Siren.

Det totala ränteavdraget 2016 uppgick till cirka 22 miljarder kronor, skriver Siren.