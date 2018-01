Flest strömavbrott i Sala – längst i Skinnskatteberg

Nyhetsbyrån Siren har tagit fram siffror från Energimarknadsinspektionen som visar hur många och hur långa strömavbrott som drabbat invånarna i landets samtliga 290 kommuner.

För Västmanlands del sticker Sala och Skinnskatteberg ut i statistiken. I Sala har flest hushåll, 70 procent, haft långa oväntade strömavbrott under 2016. Sammanlagt har de haft strömlöst i närmare två timmar, per hushåll.

I Skinnskatteberg har invånarna däremot haft längst avbrott, nästan fyra timmar per hushåll. Dessa avbrott har då drabbat 40 procent av kommunens invånare.

Sett över hela landet är det tjugo Norrlandskommuner som ligger i topp när det gäller medeltiden för långa oväntade elavbrott. I Överkalix hade kunderna i snitt 26 timmars strömavbrott per kund 2016, vilket kan jämföras med 4 minuter per kund under hela året i Sörmländska Oxelösund.

– Vi har öppnat tillsyn mot drygt 30 nätföretag som bryter mot regeln att det inte ska vara fler än elva avbrott längre än tre minuter per år, eller längre avbrott än 24 timmar, säger Mihai Seratelius, analytiker på Energimarknadsinspektionen till Nyhetsbyrån Siren.