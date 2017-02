Klättrande tjuv lyckades inte bryta sig in

Det var mellan den 29-31 januari som någon försökt bryta sig in i en lägenhet på andra våningen på Bergslagsvägen i Skinnskatteberg. Lägenhetsinnhavaren var bortrest vid tillfället och inga vittnen finns.

Den som har försökt att ta sig in i lägenheten har brutit upp en karm vid ett fönster vid balkongdörren och har försökt både via fönstret och balkongen att ta sig in i lägenheten utan att lyckas.

Brottet räknas som försök till stöld då avsikten troligen har varit att stjäla något inirfrån lägenheten. Inga misstänkta finns.