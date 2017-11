Tjänade för mycket under studietiden – tvingas betala tillbaka till CSN

Den 56-årige Skinnskattebergsbon studerade under läsåret 2014/2015 och fick under den tiden studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden. I sin ansökan till CSN hade mannen uppgett att han under studietiden skulle sakna inkomst över fribeloppet.

Men när CSN senare kontrollerade vad mannen haft för inkomst under 2014 framkom det att han tjänat nästan 600 000 kronor. Men mannen hävdade å sin sida att han visst saknat inkomst och att den höga inkomsten berodde på att hans revisor gjort fel. Den enda inkomst han haft under 2014 hävdade mannen kom från försäljningen av en matvagn som han varit delägare i.

I domen från Västmanlands tingsrätt har CSN och Skinnskattebergsbon kommit till en förlikning där mannen tvingas betala drygt 10 000 kronor till myndigheten.