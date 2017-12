Polis larmades om inbrottet klockan 02:52 under natten mot tisdag och när man anlände kunde fastställas att tjuvarna varit inne i mataffären. Det var under natten oklart vad som stulits.

Brottsplatsen är avspärrad för teknisk undersökning.

Under natten har tjuvar också slagit till mot Willys i Sala. Där tog man sig in via tak och lastkaj. Det är oklart om inbrotten har ett samband.