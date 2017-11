Under helgen råder ett omväxlande väder. Det regn som drog in över Västmanland på fredagskvällen övergår på sina håll successivt i snöfall under lördagen. På lördagsmorgonen gick SMHI ut med en klass 1-varning på grund av det tidiga snöfallet. Varningen gäller länets norra delar – där det kan komma mellan 2-6 cm snö.

Till söndagen ska nederbörden ha passerat och det väntas strålande sol.

