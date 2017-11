SMHI varnar: Risk för plötslig ishalka i dag

Halka och snö ställde till det på vägarna under tisdagen och flera trafikolyckor inträffade under i länet då på grund av halt väglag. Även under onsdagen har trafikanter anledning att ta det försiktigt.

"Det större högtrafikerade vägnätet har mestadels våta vägbanor och inslag av modd kan förekomma", rapporterar P4 Trafik under morgonen, då de även varnade för att det är risk för halt väglag.

Samtidigt har SMHI utfärdat vädervarningar för stora delar av Sverige. Detta gäller även Västmanlands län där man har utfärdat en klass 1-varning för plötslig ishalka. Varningen kom på onsdagsförmiddagen och gäller eftermiddagen. Det finns "risk för regn på kalla vägbanor som kan ge halka" enligt SMHI.

