Räkna med besvärligt väder och väglag under torsdag förmiddag. Under förmiddagen är det risk för underkylt regn eller regn på nysnön som föll under natten. I Västerås körde en buss fast i snömodden vid 8-tiden torsdagsmorgonen.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka i hela Svealand och längre norrut - i mellersta och södra Norrland, väntas stora mängder snö under dagen.