Då kommer vårvärmen

Under måndagen kommer det vara soligt under stora delar av dagen. Men under tisdagen drar ett snöfall in från sydost med friska vindar. Det kan bli upp till fem centimeter snö under tisdagen.

– Det kommer att blåsa en hel del, det är risk för halt väglag och snödrev, säger Maria Jönsson, meteorolog på Foreca.

Under onsdagen drar snöfallet bort och under kvällen kommer det att vara uppehåll.

Men redan på torsdag kommer det mer snö. Den här gången blir det ett lättare snöfall med 2-3 plusgrader. Under fredagen kommer det att regna och temperaturen kommer att hålla sig runt 4 grader.

– Till helgen gör våren comeback. Lördagen bjuder på mest soligt väder och 6-7 grader varmt. Under söndagen kommer vårvädret hålla i sig.

Det kommer att bli kalla nätter med flera minusgrader under helgen.

