Jägare får inte ha vapen – för mycket fylla och våldsamt beteende

Polismyndigheten bedömer att mannen inte uppfyller de krav som vapenlagstiftningen ställer på den som ansöker om tillstånd att ha skjutvapen. Han förekommer under ett antal avsnitt i belastningsregistret och har lagförts vid flera tillfällen. Fyra gånger har han omhändertagits för fylleri (enligt LOB). Enligt Polismyndigheten har mannen genom sitt beteende visat att han inte är pålitlig, omdömesgill eller laglydig. Därför ska han inte ha tillstånd att ha vapen.

Lever numera under ordnade förhållanden

Mannen har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Han påpekar att han mådde dåligt under den period som han omhändertogs för fylleri. Han lever numera under ordnade förhållanden. De ringa brott som han har dömts för ska inte ligga honom till last, särskilt då det gått mer än två år sedan dess, anser han.

Han måste sköta sig längre tid för att få tillbaka licensen

Förvaltningsrätten håller med Polismyndigheten. Visserligen har det gått mer än två år sedan mannen dömdes för brott eller omhändertogs för fylleri, men han har fått ett ordningsbotsföreläggande mer nyligen. Vid en helhetsbedömning anser förvaltningsrätten att Fagerstabon inte är lämplig att ha skjutvapen och överslår hans överklagan.

