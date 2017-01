På med mössa och vantar – nu kommer kylan

– Under lördagen drar en kallfront in från norr som kommer att ge temperaturer ner mot -5 grader, säger Christoffer Hallgren, meteorolog på Foreca.

Under söndagsförmiddagen kommer det att bli ännu kallar där kvicksilvret kan sjunka ner mot -10 grader.

På dagen stiger temperaturen för att framåt kvällen sjunka igen.Det kommer att i stort sett vara klart väder under helgen.

I början av nästa vecka kommer det kalla vädret hålla i sig med temperaturer mellan 6-8 minusgrader.

Ett molnområde drar in under tisdagen med stigande temperaturer, och under onsdagen kan det bli plusgrader.