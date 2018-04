Se pyssliga roboten pärla ett armband

ABB:s robot Yumi har tidigare visat att den behärskar både att slå in julklappar och att dirigera en opera. Nu har Robotdalen i Västerås testat Yumis kapacitet ytterligare – genom att låta den skapa ett Childhood-armband.

Armbandet består av 32 plastpärlor som träds i en viss ordning. Varje färg står för en artikel i FN:s barnkonvention. I armbandet ingår också pärlor med bokstäver som bildar ordet "Childhood". Att förmå Yumi att trä armbandet kräver noggranna instruktioner.

– Det krävs en väldig precision. Hålet i en bokstavspärla är en millimeter i diameter och tråden är en halv millimeter. Yumi har en hög noggrannhet och en rörelseförmåga som är lik en mänsklig arm, säger Ivan Lundberg som är projektledare vid Collaborative Robot Test Center.

Det är han som har skapat just Childhood-programmet, i syfte att åskådliggöra vilken enorm precision och flexibilitet Yumi har. Den smarta programmeringen gör att Yumi klarar av uppgiften. Det är alltså inte roboten själv som förstår hur den ska göra.

– Det är väldigt lång väg kvar till den kan tänka själv, men det är en början. Nästa steg kan vara att roboten förstår felhanteringsmekanismer själv och kan hitta sätt att göra saker snabbare. Det är sådant som ligger inom räckhåll. Den dag vi kan säga till roboten "bygg det här armbandet" – och den förstår hur den ska göra det på egen hand – det ligger långt borta, säger Ivan Lundberg.

Här kan du se när Yumi skapar armbandet – och "ser" pärlorna med hjälp av kameror:

Filmat av Ivan Lundberg/Robotdalen

Att robotar ska bli mer intelligenta än människan är ett vanligt inslag i populärkulturen. Det är dock ett scenario som vi inte behöver oroa oss för på ett bra tag, enligt Ivan Lundberg. I dagsläget är robotarna endast så smarta som människorna gör dem.

– Yumi är en av världens mest avancerade monteringsapplikationer som har gjorts, eftersom den gör så mycket själv och på ett så människolikt sätt. Men den beter sig endast intelligent därför att en programmerare har tänkt ut en sekvens.

Traditionellt står industrirobotar och arbetar själva; de rör sig snabbt, är tunga och farliga. Yumi står för "you and me" och, precis som namnet antyder, är den tänkt att arbeta tillsammans med människor. Den är lättare, mjukare och har en inbyggd säkerhet som gör att den stannar om den stöter ihop med en människa.

Enligt Erik Lundqvist, som är chef för Robotdalen, finns det en marknad för den i hela världen. Några siffror för hur många robotar som sålts finns dock inte offentligt.

– Jag kan i alla fall säga att försäljningen av Yumi har kommit igång riktigt bra, säger han.