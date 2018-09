Följ FP:s bevakning fram till avgörandets stund på valnatten: ”Vi kommer att vara där det händer”

Avgörandet närmar sig. 9 september går Sverige till val efter en het, oviss och intensiv valrörelse. Samtliga partier slutspurtar och det gör även Fagersta-Posten som satsar stora resurser på att ta valbevakningen i mål.

– I början av juli lanserade vi valtjänsten #Kandulova, där läsarna själva har fått ställa sina frågor till politiker i kommunen och i regionen. Vi har arbetat vidare med flera frågor som blivit vällästa redaktionella artiklar. Den 29 augusti ordnade vi även en valdebatt mellan alla partier i Fagerstas kommunfullmäktige, säger FP:s nyhetschefer Julia Engström och Mats Wikman.

Vad är era intryck från valbevakningen? Vad har ni fått för respons?

– Sedan vi började släppa in frågor till #Kandulova har vi, trots sommar och semestertid, fått in väldigt många bra frågor från läsare i alla tre kommuner. Även valdebatten tycks ha tilltalat många tittare. Det märks att ortsborna är intresserade och engagerade av vår bevakning vilket känns väldigt kul. Även politikerna i debatten kom igång ordentligt och det blev en både rapp och intressant debatt.

Nu planerar FP för själva valkvällen – och valnatten. Resurser fördelas och körscheman spikas för att ge dig som läsare senaste nytt i takt med att rösterna börjar räknas. Du följer såklart utvecklingen på fagersta-posten.se med löpande liverapporter, tv-inslag och lokala kommentarer.

– Vi kommer vara där det händer, både på valvakor och i vallokaler. Vi kommer ständigt uppdatera sajten med senaste nytt i form av bland annat livesändningar och artiklar där du kan följa de kritiska timmarna under valkvällen. Glädje, tårar och nagelbitande – gå in på fagersta-posten.se för att få senaste nytt från just din kommun, säger Julia Engström och Mats Wikman.

Har du fortfarande inte bestämt hur du ska rösta?

Då kan ett besök på kandulova.se hjälpa dig på traven. FP:s uppmärksammade valtjänst #kandulova fungerar som en superlokal guide till valet, där ingen fråga är för liten för att ställas och där du själv kan bedöma vad de olika partierna kan göra för just dig. Hittills har 116 lokala läsarfrågor och 505 svar från politikerna kommit in.