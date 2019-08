ANALYS: Här behöver VSK värva – stor genomgång av hela truppen: "Saknar förtroende"

► Målvakter

Anton Fagerström, Daniel Svensson, Sebastian Selin (Ny)

Kommentar: Anton Fagerström har varit en av superettans bästa målvakter den här säsongen och räddat mängder av poäng. Blir Fagerström kvar är han en given förstekeeper även nästa säsong.

Svensson är trotjänaren som har den otacksamma uppgiften att bara värma bänk. Fick hoppa in mot Degerfors när Fagerström skadade sig och släppte in ett billigt mål i slutsekunderna. Frågan är om VSK fortsatt litar på Svensson som backup eller vill ha in en yngre talang till nästa säsong?

16-årige talangen Sebastian Selin har anslutit från VIK. Redo för att axla den rollen redan nästa år?

Behov: Nej

► Mittbackar

Sean Sabetkar, Calle Svensson, Ilir Berisha, Claus Royo (Ny)

Kommentar: Trion Sabetkar, Svensson och Berisha bildar en solid försvarsmur och är definitivt tillräckligt bra för superettan. Men problemet är att lagkapten Berisha är skadebenägen och har bara startat tio matcher under säsongen.

Lägg till att Svensson saknats de tre senaste matcherna och VSK har tvingats laborera. Högerbacken Jesper Florén har varit godkänd som backup, men i nyförvärvet Claus Royo, 19, får Grönvitt ytterligare alternativ redan nu samt en spelare för framtiden.

Viktigast för VSK är att få behålla jagade Sean Sabetkar så länge det går.

Behov: Kanske till nästa säsong

► Ytterbackar

Dennis Persson, Jesper Florén, Ravy Tsouka, Stefan Batan (korsbandsskadad), Emil Skogh

Kommentar: Till höger har VSK en offensiv back som passar bäst i en fembackslinje, Ravy Tsouka, och en defensiv back som passar bäst i en fyrbackslinje, Jesper Florén. Både håller superettanivå, men är begränsade.

Till vänster såg det lika förspänt ut inför säsongen med Dennis Persson och Stefan Batan. Men i och med Batans korsbandsskada har alternativen minskat. Persson har haft svårt att fylla på offensivt och senast mot Frej fick istället yttern Emil Skogh chansen - och tog den.

Behov: Möjligen en vänsterback till nästa säsong

► Innermittfält

Boris Ljevar, Carlos Moggia, Simon Johansson, Jonas Hellgren, Filip Ottosson, Albin Sporrong

Kommentar: VSK saknar inte alternativ centralt. Problemet är att flera spelare famlar efter formen samtidigt som skador har stört både Hellgren och Ljevar. Just nu är det bara Ottosson som är given. Bredvid honom har mängder av alternativ testats - utan att ännu hitta rätt.

Avsaknaden av fart och djupledslöpningar är det största problemet på centralt mittfält. Med Simon Johansson utanför elvan blir det lätt stillastående och lättlästa.

Här behöver anfallarna få mer hjälp om VSK ska få fart på offensiven och kunna göra mer mål.

Behov: En djupledslöpande offensiv mittfältare

► Ytterforwards

Filip Tronet, Petar Petrovic, Brian Span, Emil Skogh, Douglas Karlberg, Samuel Holm (utlånad)

Kommentar: Med Petrovic intåg har VSK ett starkt hot både till vänster och till höger i anfallet. Han och Tronet är nycklar om Grönvitt ska fixa nytt kontrakt.

Bakom dem finns gott om alternativ. Brian Span inledde säsongen riktigt starkt och tydlig tvåa på båda kanterna, även om han gör sig bäst till vänster. Skogh är perfekt att ha att slänga in från bänken med sin arbetskapacitet och sylvassa vänsterfot.

Även Karlberg finns som alternativ på en kant, vilket han mestadels spelade förra säsongen. Men tränare Thomas Gabrielsson verkar främst se "Dogge" som central anfallare.

Även utan Samuel Holm, som lånats ut till Sollentuna, finns både bred och spets på kanterna.

Behov: Nej.

► Anfallare

Karwan Safari, Douglas Karlberg, Emir Smajic (borta resten av säsongen), William Videhult

Kommentar: Med Emir Smajic borta resten av säsongen återstår bara två alternativ längst fram då unge William Videhult ännu inte anses vara redo att konkurrera om en startplats.

Tränare Gabrielsson håller Karwan Safari högre än Douglas Karlberg just nu. Problemet är att Safari trivs bäst rättvänd, med bollen vid fötterna strax utanför straffområdet. VSK saknar då någon som gillar att stångas med motståndarförsvarare samt att djupledsspelet blir lidande.

Egenskaper som Douglas Karlberg besitter.

Men trots "Dogges" två mål i sina två senaste matcher har 22-åringen varit för ojämn i spelet den här säsongen för att slå fast att han är den som ska leda VSK ut ur bottenstriden. Karlberg spelade trots allt division 2-fotboll för bara två år sedan och behöver tid att utvecklas.

Och utan tränarens fulla förtroende är det svårt att lyckas.

Behov: En nickstark straffområdesspecialist