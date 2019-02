Så kan VIK ställa upp med Anton Svensson i laget: ”Är han den saknade pusselbiten i power play?”

Anton Svensson kommer, enligt egen utsago, inte att debutera när VIK på fredagen åker till Norrköping för att ta sig an Vita Hästen. Och när han väl får kliva in i hetluften lär han få börja som extraforward, för att ta sig in i tempot.

Men den senaste VIK-värvningen ska givetvis slåss om en plats i laget på riktigt så fort som möjligt. Och när han är redo att kliva in på allvar skulle VIK-kedjorna kunna se ut så här:

Fredrik Johansson – Mikael Frycklund – Sebastian Benker

Marcus Bergman – Kalle Östman – Lukas Zetterberg

Anthon Eriksson – Isac Skedung – Anton Svensson

William Wikman – Johan Skinnars – Jesper Johansson

Fredrik Hetta

Det är angenäma problem som Thomas Paananen ställs inför, när han får in en till duktig forward i laget. Att ändra i någon av de två första kedjorna ser jag, i nuläget, inte som det främsta alternativet. Johansson, Frycklund och Benker har varit VIK:s klart bästa formation den senaste tiden, och den enda formationen där man fått ut max av Sebastian Benkers egenskaper.

Spelet har visserligen inte varit lika bländande som tidigare under säsongen för Marcus Bergman, Kalle Östman och Lukas Zetterberg, men trion är en av de absolut största anledningarna till att VIK har gjort en så bra säsong som man ändå har gjort. Det är också svårt att se en spelare som Anton Svensson – eller egentligen någon annan spelare i VIK-laget – gå in och ta någon av ytterforwardspositionerna i den kedjan, då både Bergman och Zetterberg spelar väldigt tydliga roller som varit viktiga för trions framgångar.

Jag ser i stället Anton Svensson i en tredjekedja, tillsammans med Isac Skedung och Anthon Eriksson. Skedung och Wikman har spelat tillsammans under stora delar av säsongen, men har inte lyckats producera särskilt mycket tillsammans. Anthon Eriksson å sin sida tog chansen i matchen mot Södertälje, och visade att han kanske kan ta en större roll än den han haft.

Eriksson har under sin tid i VIK visat att han har ett riktigt bra skott. Hans stora problem i spelet är att han inte riktigt är tillräckligt skicklig för att på egen hand skapa yta för att avlossa skottet. I en formation med Skedung och Anton Svensson – båda skickliga på att hålla puck och skapa ytor för andra – skulle Eriksson inte behöva driva spel och skapa så mycket på egen hand, utan i stället koncentrera sig på att hitta ytor för att skjuta.

Även Anton Svensson har ett vasst skott, och glöms han bort i den här formationen har han inga som helst problem med att lossa själv. Både Svensson och Eriksson tar sig också gärna in framför mål och rör om i grytan, medan Skedung i en högre grad får ta ansvar som hög trea. Det blir en kedja som kan komplettera varandra väl. Två spelare med hög spelförståelse som får skapa yta för en vass avslutare.

Fjärdekedjan blir en kedja med hög energi, där Jesper Johansson och William Wikman är två av lagets skickligaste forecheckare. Det tillsammans med Johan Skinnars förmåga att driva spelet uppåt i banan och hålla i pucken skulle skapa en fjärdekedja som tillbringar mindre tid i egen zon än vad många motsvarigheter i hockeyallsvenskan gör. Det är ett bättre sätt att stänga ner motståndarna än att täcka skott i tid och otid och spela sarg ut – även om varken Johansson eller Wikman är rädda för att offra sin kropp i egen zon.

Fredrik Hetta känns som det klart hetaste alternativet som 13:e forward, vilket innebär att Gustav Lindberg och Jesper Cederberg ställs utanför. Hetta kan kliva in både i en mer offensiv och defensiv roll, vilket innebär att VIK inte behöver röra om så mycket i formationerna om man drabbas av skador under en match. Hetta har dessutom en viktig roll i power play som en av bara tre högerskyttar på forwardposition.

Frågan är också om Anton Svensson kan vara den saknade pusselbiten i power play? Jag tycker att han har egenskaper som skulle kunna göra honom till det.

Den första power play-formationen, med Liwing, Östman, Benker, Zetterberg och Bergman, är och lär förbli orörd. Men i den andra power play-formationen har man experimenterat en del på de olika positionerna.

Under en period hittade man rätt med Mikael Frycklund i en styrande roll ute till höger. Men då hade man å andra sidan svårt att hitta rätt i de andra rollerna. Med Anton Svensson i en roll till vänster i den andra power play-formationen kan man flytta ner Fredrik Johansson i den roll runt kassen som han är så vass i, i stället för att som nu fördela spel ute vid en av sargerna.

Från vänster kan Svensson både avlossa skott och sätta upp lagkamrater till målchanser, medan Frycklund får den primära spelfördelarrollen till höger. Alexander Lindelöf på point och Fredrik Hetta i slottet får fortsatt förtroende på sina positioner.