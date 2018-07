AIK förstärker ledarstaben – tar in Robertson

Han lämnade Tillberga mitt under den gångna säsongen efter att laget inte kunnat lyfta från jumboplatsen. Nu fortsätter Oskar Robertsons tränarkarriär när han kliver in som assisterande tränare till Per Fosshaug i allsvenska nykomlingen AIK.

Enligt klubbens hemsida var det just Fosshaug som gärna ville ha Robertson vid sin sida.

– Jag vill ha Oskar Robertson – han är grym, ska Fosshaug ha uttryckt enligt hemsidan.

Sedan tidigare har klubben även värvat VSK-målvakten Andreas Bergwall som förutom att stå i mål också ska ingå i ledarstaben.

Klubben meddelar samtidigt att det kommer att presenteras en hel del nyheter de närmsta dagarna.