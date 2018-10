Analys – VSK: ”Vinterns största utmaning för Carlssons gäng”

Truppen

Målvakter: Henrik Kjellsson (ny från Sirius), Filip Mörkdal.

Försvar: Stefan Edberg, Rasmus Sjöström, Måns Engström (ny från Tillberga), Jesper Hermansson (ny från Tillberga), Simon Folkesson, Oscar Gröhn, Niklas Gifting.

Mittfält: Magnus Joneby, Simon Jansson, Jacob Bucht, Tobias Holmberg, Mikael Olsson, Robin Folkesson.

Anfall: Robin Andersson (ny från Tillberga), Martin Landström, Ted Bergström, Joel Engström (ny från Tillberga).

Tränare: Michael Carlsson.

Tänkbar startelva

Henrik Kjellsson – Simon Folkesson, Rasmus Sjöström, Stefan Edberg, Måns Engström, Oscar Gröhn – Tobias Holmberg, Magnus Joneby, Simon Jansson – Martin Landström, Robin Andersson.

Styrkor

► Förväntningarna. Som hela tiden tycks plockas ner från VSK-håll. Micke Carlsson var tydlig med att laget fortfarande är en bit efter de främsta lagen i serien, trots segern i Svenska cupen. Inte heller fansen verkar förvänta sig speciellt mycket av säsongen 2018/2019. I ärlighetens namn tror jag inte ens att motståndarna ser på VSK med samma fasa som tidigare. Carlsson och hans spelare kan arbeta ostört (hur ostört nu en klubb som VSK kan arbeta), sätta ett nytt spel och göra det utan att världen rasar efter en eventuell förlust hemma mot ett lag på nedre halvan.

► Mittfältet. En justering i spelsystemet från förra säsongen och vips så sitter VSK inne på ett mittfält med mördande konkurrens. Platserna i anfallet har blivit färre och till följd av det har Simon Jansson och Tobias Holmberg fått droppa ner i planen. Det har i sin tur resulterat i att Jansson varit glödhet och en av landets bästa spelare under försäsongen. Och vad sägs om att tvingas sätta tre av dessa sex herrar på bänken i vinter: Magnus Joneby, Simon Jansson, Tobias Holmberg, Jacob Bucht, Mikael Olsson och Robin Folkesson.

Svagheter

► Defensiven. Får ändå lov att ses som ett frågetecken med tanke på att tre fjärdedelar av förra säsongens defensiva ryggrad försvunnit (Andreas Bergwall, Anders Bruun, Patrik Sjöström). Ersatt har man gjort med Måns Engström från ett Tillberga som åkte ur förra säsongen, Rasmus Sjöström som ska byta reservrollen mot en ordinarie och Henrik Kjellsson, som är en bra elitseriemålvakt, som ska fylla Bergwalls stora vantar. Det är ingen enkel uppgift och vi får ändå se det som en av vinterns största utmaningar för Carlssons gäng.

► Energin. Givetvis inte bara en svaghet men frågan är vad som händer när energinivån dippar under säsongen. VSK har pratat om det som en nyckel, att hålla energin på topp under hela säsongen, men frågan är om man lyckas. Eftersom lagets spel bygger mycket på just energi så ifrågasätter jag om man orkar hålla den uppe i varje match under en säsong. Svårt att se att laget ska kunna ladda batterierna gång efter annan i en tuff kvartsfinalserie säg mot Villa.

Analys

Under våren och försommaren radades det egentligen bara upp frågetecken kring VSK. Laget hade två raka kvartsfinaluttåg i bagaget, Andreas Bergwall hade lämnat för AIK, Patrik Sjöström för Ryssland och Anders Bruun hade lagt skridskorna på hyllan.

Ett ekonomiskt pressat VSK valde att fylla luckorna med Måns Engström, Robin Andersson, Joel Engström och Jesper Hermansson. Alla från Tillberga, ett lag som kommit sist i elitserien och åkt ur efter en blytung säsong. I Bergwalls ställe plockade man hem Henrik Kjellsson från Uppsala och Sirius.

Det finns inga mellanår i en klubb som VSK heter det, men fans och experter hade redan innan försäsongen dragit igång med att räkna ut laget.

Även om förväntningarna är lågt satta nu också så har de ökat efter en försäsong där Micke Carlssons nya spelidé mer eller mindre klaffat från början.

Målvaktsersättaren Henrik Kjellsson har varit lysande mellan stolparna och imponerat rejält. Skulle nog sträcka mig så långt och påstå att han var Svenska cupens bästa målvakt, utan konkurrens. Fortsätter han likt detta så behöver VSK inte oroa sig i vinter.

Övriga nyförvärv har även de överraskat. Robin Andersson verkar kunna blomma ut i en bättre miljö. Jesper Hermansson kanske inte petar varken Simon Folkesson eller Oscar Gröhn men har visat sig vara stabil. Måns Engström har bombat in en rad hörnor och spelat stabilt defensivt.

Den spelare man däremot inte riktigt fått grepp om och inte riktigt vet vad han kommer att bidra med i vinter är Joel Engström. Kvicksilvret har lagt på sig otaliga kilon i muskler och blandat strålande insatser med att inte ens finnas med i matchtruppen. Om det beror på den stora konkurrensen – VSK måste vila tre seniorer per match – eller skadekänningar låter vi vara osagt. Oavsett är jag övertygad om att Engström har potentialen att slå igenom.

Lägg till att lagets två offensiva fixstjärnor, Simon Jansson och Martin Landström, verkar ha hittat en kemi mellan varandra som kan bli svårstoppad. Duon har bjudit på några riktigt vackra samarbeten och det ska bli galet intressant att se vad de kan åstadkomma tillsammans när de får ännu mer matchande ihop.

Trots att många frågetecken rätats ut så finns det fortfarande mycket som talar för att VSK inte blir ett guldlag denna säsong heller. Truppen har många komponenter som över längre tid ska hitta varandra och även om mycket har sett bra ut under försäsongen så tar det lång tid att spela ihop ett lag.

Och ovannämnda energin kan bli ett problem när serien glider in i lunk och när det i slutspelsmatch efter slutspelsmatch kanske krävs maxprestationer för ett avancemang.

Det finns inga mellanår i VSK men det här kanske får lov att bli ett sådant – i VSK-mått mätt.

Bandypuls tippar

1.

2.

3.

4.

5. Västerås

6. Bollnäs

7. Broberg

8. Vetlanda

9. Vänersborg

10. Motala

11. Tellus

12. Falun

13. Sirius

14. Frillesås

