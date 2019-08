Beautytown Cruisers inviger klubbhuset med rekordfest: ”Absolut största någonsin”

Anmäl text- och faktafel

Det var en sen lördagskväll i september 2017 som lågorna steg från klubblokalen vid Folkets hus i Fagersta. Medlemmarna ur Beautytown Cruisers kunde då bara se på när deras hem slukades av elden. Nästan två år senare står det nya klubbhuset äntligen klart – och på lördag ska det invigas!

– Det är helt overkligt, vi har jobbat för det så länge. Det är svårt att förstå att det äntligen händer nu, säger Beautytown Cruisers vice ordförande Mia Skult.

– Det här är vårt absolut största evenemang någonsin. Det ligger jättemycket arbete bakom och det kommer bli en jättebra dag för hela familjen.

Festligheterna börjar klockan 10 och redan timmen senare blir det en barnföreställning med Norrby Teater, tätt följt av ett godisregn, innan det buggas loss på dansgolvet med Nogabuggarna. Dagen fortsätter senare med bilutställningen Peoples choice fram till 16.00, där vinnaren förkunnas halvtimmen senare. Samtidigt spelar The Quints, innan det börjar närma sig bilcruisingen klockan 18.00.

– Förra året hade vi rekord med omkring 170 bilar, men vi väntar oss fler i år. Vi har tryckt 200 cruisingmärken så vi räknar med ungefär så många bilar. Den startar uppe vid Folkets park och kommer gå genom centrala Fagersta. Där hoppas vi det kommer ut så många Fagerstabor som möjligt och tittar på alla bilar som tagit sig långväga hit.

Under hela dagen kommer det även finnas försäljning samt en Scroll-Saw-artist, en tatuerare och en stylist på plats för Fagerstaborna. Kvällen avrundas senare med rock'n'roll i klubblokalen klockan 20, med banden The Quints och Skrotbilsstefan & Slåtterbalkarna på scen. Till kvällens spelningar finns det ett maxtak på 150 besökare i lokalen samtidigt.

Hur stort intresse är det från Fagerstaborna?

– Det är jättestort, större än vad vi trodde det skulle vara. Vi är lite överväldigade just nu, det är lite svårt att räkna hur mycket folk som kommer under dagen. Men eftersom det kommer vara en familjedag under hela dagen, tänker vi att det kommer sprida ut sig, säger Mia Skult.