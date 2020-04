Bedragare från Norberg får sänkt straff av hovrätten

Anmäl text- och faktafel

43 personer runt om i Sverige blev vilseledda att swisha pengar till norbergaren under perioden 13 november 2019 och 7 januari 2020. Vissa trodde de köpte varor via Blocket, andra trodde de hjälpte anhöriga som hört av sig via chattkonton om att de var i behov av pengar.

Men varorna som "köptes" via Blocket levererades aldrig. Och det visade sig att de som bad om hjälp med pengar, egentligen fått sina chattkonton kapade av någon.

Mannen erkände ett fall av bedrägeri, att han sålde en telefon som han inte hade. Hans förklaring till varför han fick flera swishbetalningar till sitt konto var att han investerat i kryptovalutor. Enligt tingsrätten var dock förklaringen högst osannolik och att det hela kändes som en efterhandskonstruktion.

Norbergaren dömdes till åtta månader i fängelset för bedrägeri, penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse. Han överklagade dock längden på fängelsestraffet och nu har Svea hovrätt beslutat att sänka straffet för honom. Norbergaren döms istället till fängelse i fyra månader.