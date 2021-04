BILDEXTRA: Nu drar säsongen igång för FAIK: ”Inte lika mycket ångest som vanligt”

► Tidpunkt: Torsdag 15 april, 16:53

► Plats: FAIK:s omklädningsrum, Fagerliden.

En efter en ramlar spelarna in i Fagerlidens katakomber. Nästan alla idrottshallens ytterdörrar är låsta på grund av den nedstängning som kommunen beslutat om.

Men dörren som leder in till FAIK:s lokaler är alltjämt på vid gavel. Inne i det allra heligaste – omklädningsrummet – sitter FAIK-spelarna Samuel Blücher och Henrik Lundberg och snörar på sig sina skor.

Om några minuter ska de lämna den ingrodda lukten av svettig susp för att bege sig ut i löpspåret med lagkamraterna.

Vem är snabbast i spåret?

– Det är han där borta, säger Samuel Blücher och pekar bort mot Henrik Lundberg, som dock invänder mot svaret snabbt:

– Nej du! Jag brukar ofta få ta rygg på dig också, säger Lundberg.

Vanligtvis är inte starten på barmarksträningen något glädjeämne för hockeyspelare. Det är den här tiden på året som man plågar sig i elljusspåret och tar ut sig själv i gymmet. Det lägger grunden och är nödvändigt för att orka prestera under matcherna.

– Men det är inte lika mycket ångest som vanligt. Det känns lite enklare för i vanliga fall hade man kanske varit lite halvtrött och sliten under vintern. Men nu har man fått chansen att bygga upp sig, säger Samuel Blücher.

Den tionde november förra året spelade backkollegorna i FAIK:s tredje match i hockeytvåan. Det ingen visste då var att säsongen skulle ställas in, och att bortavinsten mot Alfta GIF Hockey skulle bli säsongens sista match.

– Det kändes väldigt spännande med importerna som vi hade, som var fruktansvärt produktiva. Men det är först efter typ fyra-fem matcher som man verkligen får en bild av hur bra laget är, och dit kom vi aldrig, säger Henrik Lundberg.

Avsaknaden på matcher och kollektiv träning det senaste halvåret har bidragit till att FAIK startat igång försäsongen tidigare än vanligt.

Normala år brukar truppen återses först i maj, men under ledning av fystränaren Joakim Bergström genomfördes det första passet i måndags. Under torsdagen är det löpning i skogen som står på agendan.

– All träning under vintern var bristfällig. Killarna fick vara på is, men bara två eller tre stycken åt gången. Den här typen av träning är inte jätterolig, men de har fått sin paus från träningen nu, säger Jonas Bergström innan han försvinner i skogen med spelarna.

En stund senare, då 6,5 kilometer avverkats, dyker spelarna upp igen. Och inte oväntat är det förhandsfavoriterna som leder. Samuel Blücher i täten, med Henrik Lundberg hack i häl.

– Jag låg bakom länge men på slutet sprang jag om, säger en flämtande Samuel Blücher.

