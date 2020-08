BILDEXTRA: Skolelever inspirerades av nycirkus: ”Kul att få spela för unga människor”

Anmäl text- och faktafel

Nycirkusföreställningen The Third Law är fortfarande under arbete, och förväntas vara färdig om ett år. Men på fredagen fick åttondeklassarna från Klockarbergsskolan ta en smygtitt på cirkusartisternas arbete.

– Kul att få spela för unga människor och känna av lite vad som fungerar, säger cirkusartisten Toc Frederiksen.

Föreställningen för skoleleverna var ett av de sista momenten i en nycirkusresidens, som har hållits i Skinnskatteberg under veckan. På lördagen beger sig de fyra artisterna Mattias Umaerus, Tuk Frederiksen, Elisabeth Kûnkele och Melinda Meijs hemåt.

– Det är jättefint här och vi har blivit väldigt bra välkomnade, säger Melinda Meijs, cirkusartist från Nederländerna.

Såhär såg det ut när cirkusartisterna uppträdde för åttondeklassarna på Klockarbergsskolan: