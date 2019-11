När en hantverkare på onsdagen var ute och körde med sin firmabil tyckte han att det drog kallt. Han upptäckte då att en av bilens rutor under natten krossats. Någon hade slagit sönder rutan för att bryta sig in i bilen och stjäla utrustning när bilen under natten stått parkerad på Floravägen i Fagersta. Verktyg, skruvdragare, vinkelslip och dammsugare hör till några av de föremål som under räden försvann. Det finns inga spår eller iakttagelser från händelsen.

