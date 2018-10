Polisen varnar: Id-kapningarna ökar i länet

Under perioden mellan januari och augusti i år anmäldes 8085 id-kapningar i polisregion Mitt, där Västmanland, Gävleborg och Uppsala län ingår. Det är en ökning med 21 procent jämfört med året innan, det skriver polisen i ett inlägg på sin Facebooksida.

Enligt polisen sker en majoritet av id-kapningarna utan tillgång till ett fysiskt kort, utan där brottslingarna köper stulna kortuppgifter som stulits via olika dataintrång. I region Mitt sker i snitt 743 brott per månad i den kategorin, som polisen kallar CNP eller "card not present".

Vi håller hårt i våra hemnycklar, men slarvar med lösenord

Polisen varnar nu för det ökade antalet id-kapningarna och uppmanar allmänheten att vara extra vaksamma när man handlar på nätet.

"Vem som helst kan köpa kortuppgifter på nätet som stulits vid olika dataintrång, för att sedan genomföra köp på nätet. Vi håller hårt i våra hemnycklar, men slarvar med lösenord och matar in kortuppgifter på suspekta webbsidor", skriver polisen i inlägget.