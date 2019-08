Blytungt poängtapp för VSK – lyckades inte besegra bottenlaget: "Obegripligt hjärnsläpp"

VSK hade bara en poängs marginal ner till negativ kvalplats innan mötet med bottenlaget IK Frej på Vikingavallen.

Men trots att Frej inte hade vunnit på sex raka matcher och huserar på nedflyttningsplats i tabellen fick man bara med sig en poäng från Täby.

Första halvlek inledes trevande, men efter sju minuter kom första indikationen på att något inte står rätt till på VSK:s vänsterkant. Då tog sig Frej för första gången runt på kanten och slår in ett farligt inspel som så när resulterar.

Det skulle inte bli den sista.

Bara tre minuter senare är det dags igen. Den här gången finns ingen VSK-försvarare att täcka upp i straffområdet och Leo Bengtsson kan ostört stänka in 1-0 bakom en chanslös Anton Fagerström.

VSK var varnade. Men kunde ändå inte stoppa Frejs framfart på vänsterkanten. Hemmalaget fortsatte komma runt gång på gång och Grönvitt har tur att det bara är ett måls underläge efter första 45 minuterna.

VSK då? Förutom några halvfarliga inlägg från Filip Tronet och Emil Skogh samt ett pressat skott strax över ribban från Petar Petrovic, som var bäst offensivt för Grönvitt, är man aldrig riktigt nära att spräcka nollan.

I den andra halvleken kommer VSK ut som ett helt annat lag, höjer tempot och tar kommandot från start.

I den 52:a minuten är det så när att pressen ger utdelning när Filip Tronet tar sig runt på kanten och hittar Petrovic med en perfekt passning snett inåt bakåt. Men skottet, som hade betytt 1-1, täcks i sista sekund av en försvarare som slänger sig.

Fem minuter senare får dock VSK en gratischans att ta sig in i matchen igen. En misslyckad långboll från Jonas Hellgren blir till en straff när Frejs Pedro Ribeiro obegripligt nog bestämmer sig för att försöka rensa inspelet på volley.

Rensningen går istället på hemmaspelarens hand och domaren pekar efter lång betänketid på straffpunkten.

En straff som Karwan Safari sätter kyligt till 1-1.

Men efter målet tar Frej tillbaka initiativet i matchen och radar upp målchanser. Men är det inte stolpen som står i vägen så är det Anton Fagerström som på nytt gör en fin insats.

VSK är inte heller ofarliga, men inläggen och skotten stannar allt som oftast på täckande försvarare.

Närmare än Simon Johansson skott rakt på hemmamålvakten på stopptid kommer man aldrig tre poäng.

En poäng gör att VSK fortsatt är indragna i kampen om att undvika negativt kval.

Matchens budskap

Karwan Safari gjorde sitt sjätte mål för säsongen när han satte 1-1 från straffpunkten. Hur han firade målet? Genom att sätta fingret framför munnen i ett "hysch-tecken". Gesten är svår att misstolka från den stundtals ifrågasatta VSK-forwarden.

Matchens märkligaste

Vad tänkte Frejs Pedro Ribeiro på när han bestämde sig för att försöka hopp-sparka bort ett ofarligt inlägg i den andra halvleken? Om det verkligen ska vara straff när man sparkar upp bollen på sin egen hand går att diskutera. Men det är likväl ett obegripligt hjärnsläpp.

Matchfakta

IK Frej – Västerås SK 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (10) Leo Bengtsson, 1-1 (57) Karwan Safari (straff)

Varningar i VSK: Filip Tronet, Karwan Safari, Ilir Berisha

Publik: 828

Så ställde VSK upp:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Ilir Berisha, Sean Sabetkar – Ravy Tsouka, Jonas Hellgren (ut 78), Filip Ottosson (ut 85), Emil Skogh – Filip Tronêt, Karwan Safari, Petar Petrovic (ut 82)

Bänken: Daniel Svensson, Dennis Persson, Boris Ljevar, Simon Johansson (in 78), Brian Span (in 82), Samuel Holm, Carlos Moggia (in 85)