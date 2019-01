Fler blev av med körkortet förra året – det är vanligaste orsaken

Anmäl text- och faktafel

Under 2017 beslutade Transportstyrelsen om att återkalla 1 032 körkort i Västmanlands län. Något, 2,3 procent närmare bestämt, fler blev det förra året, med 1056 återkallade körkort.

Den med stor marginal vanligaste orsaken till återkallande är, liksom tidigare år det som i statistiken kallas "en väsentlig överträdelse", och som vanligtvis betyder fortkörning

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett pressmeddelande.

Under året har Transportstyrelsen också satsat på att varna fler bilister, 207 under 2018 jämfört med 103 under 2017.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

En varning ges vid trafikförseelser där det är motiverat med en åtgärd, men där förseelsen inte är tillräckligt allvarlig för att körkortet ska dras in.