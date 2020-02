Debatt: Är felaktiga faktauppgifter okej?

Numera har ”alternativa fakta” och/eller ”fejknyheter” fått så stor spridning att vår myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för deras verkan i att sprida desinformation som kan hota vår demokrati. I dessa tider är det därför av avgörande vikt att våra medier ger oss korrekta nyheter och riktiga sakuppgifter. Det är en uppgift som Fagersta-Posten är väl medveten om eftersom den har ålagt sig att följa publicitetsreglerna att sakuppgifter ska vara kontrollerade, samt att läsaren ska ges möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

I ledaren ”SD:s svartmålning är falsk” den 11 december 2019 bryter FP mot alla dessa regler. Även en ledare/krönikör som framför åsikter behöver hålla sig till fakta. Eller åtminstone inte fabricera fakta, som när skribenten i sin artikel hävdar att det ”Dödliga våldet minskar. Detta är fakta”. BRÅ:s rapport för det dödliga våldet i Sverige (Rapport 2019:6) visar däremot att det dödliga våldet i Sverige har ökat de senaste åren. Vilken fakta ska vi FP-läsare tro på? Vilken av dessa fakta är riktig och vilken fakta är ”alternativa”?

FP:s ledare/krönikör Sofia Mirjamsdotter hade kunnat kontrollera källor och korrekt kunnat ange ett antal historiska tidpunkter då det dödliga våldet var högre i Sverige, i förhållande till befolkningen, än det är idag. Alltsedan 2012 har det dödliga våldet ökat i Sverige, vilket är en uppgift som borde vara av större intresse för FP:s läsare. Detta innebär att utvecklingen i Sverige avviker från den i alla våra grannländer, som sedan flera år tillbaka har en minskning av det dödliga våldet. Dessa fakta är lättillgängliga från BRÅ. Varför FP:s skribent inte delar dessa fakta med FP:s läsare kan vi undra. Saknar skribenten tilltro till BRÅ:s statistik? Eller kan det vara så att FP:s krönikör oroar sig för att korrekt fakta skulle kunna gynna ett enskilt parti?

Sakine Madon, VLT och FP:s tidigare politiska redaktör menade i Expressen den 16 januari 2016 att journalister ”vinklar för att inte gynna SD”. Madon skriver även att en tidnings chefredaktör angående SD har medgett att fakta har utelämnats för att undvika ”skada för samhällsutvecklingen”. Att dessa journalister offrade sin saklighet förgäves kan vi konstatera enligt opinionsundersökningar.

Fagersta-Posten offrar dock ännu mer när den publicerar falska uppgifter som fakta.

Fortsätt gärna med opinionsjournalistik, och om ni så vill med kampanjer för eller emot olika partier. Men framställ inte felaktiga sakuppgifter som fakta härefter.

Vi vill ha riktig fakta, inte ”alternativa fakta” i Fagersta-Posten.

Eythor Hilmarsson, Hasselapedagog

Replik direkt: Jag delar inte Hilmarssons åsikt

Eythor Hilmarsson anser att den ledarkrönika Sofia Mirjamsdotter skrev i Fagersta-Posten den 6 december 2019 bryter mot de pressetiska reglerna. Han menar också att FP publicerar falska uppgifter.

Det är åsikter jag som utgivare för tidningen inte delar. FP debatterar på ledarplats exempelvis partiers ideologiska ståndpunkter, vilket är ledarsidans uppgift. Däremot håller jag inte med om att FP kampanjar för eller emot olika partier, som insändarskribenten påstår.

Han skriver att tidningen framställer felaktiga sakuppgifter som fakta, och citerar två meningar ur Sofia Mirjamsdotters krönika: ”Det dödliga våldet minskar. Detta är fakta.”

I BRÅ:s rapport framgår förvisso att det dödliga våldet under enskilda år har ökat under den period som rapporten inbegriper, år 1990 till 2017. Det går dock inte att komma ifrån att antalet per capita var som högst 1990. Det är också detta Mirjamsdotter skriver i sin krönika.

Det är viktigt att skilja på en ledartext och annat redaktionellt innehåll. För det finns en skillnad, och precis som Hilmarsson skriver bör läsaren ha möjlighet att skilja mellan exempelvis nyhetsartiklar och ledare. I sin insändare refererar han dock själv till Mirjamsdotters ledarkrönika som just en ledarkrönika.

Ledarna i FP är politiska kommentarer som skrivs av ledarskribenter eller opinionskrönikörer, med syfte att debattera och/eller driva opinion. Vi är också tydliga med vilka texter som är våra ledarskribenters. I den tryckta tidningen publiceras de på sidan 2. På fagersta-posten.se märker vi materialet som ”opinion”, och ”ledare”. Detsamma gäller även för debattartiklar, samt för insändare.

Jag är utgivare för hela tidningen, och där ingår såväl det som nyhetsredaktionen och ledarredaktionen publicerar.

Våra opinionsskribenter har i uppdrag att skriva opinionsjournalistik, i vårt fall ur ett liberalt perspektiv. Det gör de självständigt. Och precis som i fallet med vår nyhetsredaktion, hyser jag ett stort förtroende för dem.

Julia Engström, chefredaktör och ansvarig utgivare Fagersta-Posten

