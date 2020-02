Debatt: De privata vårdcentralerna är fortsatt missgynnade

Moderaterna har under lång tid kritiserat hur Region Västmanland täcker upp när de offentliga vårdcentralerna går med underskott, samtidigt som de privata inte får motsvarande summa pengar. Nu har regionen beslutat att organisera de tolv offentliga vårdcentralerna i Västmanland i en så kallad intraprenad. Det innebär att vårdcentralerna ska drivas under företagsliknande former och får större inflytande över sin egen ekonomi och personal. Vi moderater hade hellre sett att vårdcentralerna drevs i bolagsform eftersom det varit framgångsrikt när det gäller Folktandvården och Svealandstrafiken. Intraprenader passar bättre för enskilda delar av regionens verksamhet.

Regionledningen bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet hävdade att intraprenader skulle skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdcentraler. Nu kan vi konstatera att det bara var tomt prat. Under det senaste mötet i regionstyrelsen beslutades att de offentliga vårdcentralerna får ett startkapital på 17 miljoner kronor. Summan motsvarar de offentliga vårdcentralernas underskott för 2019. Det innebär alltså att pengarna är ett dolt förlusttäckningsbidrag. De privata vårdcentralerna får inga 17 miljoner kronor utan tvingas hålla sin budget, annars får de på sikt lägga ner verksamheten.

De styrande partierna i Region Västmanland agerar bedrägligt. Så sent som i höstas påstod regionrådet Helena Hagberg (L) i SVT att ”det främsta skälet till att införa detta är konkurrensneutraliteten”. Några månader senare kan vi konstatera att det inte blev någon konkurrensneutralitet. Det blev ett fortsatt missgynnande av de privata vårdcentralerna.

Tomas Högström (M)

Mikael Andersson Elfgren (M)

Jenny Landernäs (M)

Oppositionsråd, Region Västmanland

