Debatt: Elever säkerhet kunde inte garanteras på wakeboardgymnasiet

Det var med stor sorg man tog emot indikationer om att det finns något ruttet inom verksamheten vid det riksidrottsgymnasium som bedrivits inom Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) under två decennier. Den allmänna bilden har varit att detta var lyckat och bra för Fagersta, för sporten och för eleverna som gått utbildningen.

Det är också ledsamt att utbildningen ska läggas ner med omedelbar verkan, då det framkommit allvarliga uppgifter genom Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion. Det har genererat en granskning som landar i ett ställningstagande om att elevers säkerhet inte kan garanteras, att det finns en icke acceptabel tystnadskultur, uppgifter om sexuella trakasserier och en alkohol- och drogvänlig miljö.

Det är oerhört beklagligt för alla de elever som såg fram emot skolstarten, men tanken går direkt till alla de enskilda unga människor som har drabbats eller kan ha drabbats genom åren, varav många nu kliver fram och vittnar om fruktansvärda erfarenheter.

Sedan skäms man ordentligt då det inkommer uppgifter som tydligt indikerar att det rapporterats incidenter till såväl skolledning som förbund under åren 2013 och 2017, som inte lett till åtgärder, samt att oegentligheter förekommit långt innan dess.

Alla som arbetar inom skolan är enligt lag skyldiga att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. Denna anmälningsplikt måste tas på allra största allvar och fullföljas. Det är fruktansvärt illa behandlat, om incidenter rapporterats in under flera år utan att åtgärder vidtagits. Det är inte acceptabelt.

Då blir det snudd på löjeväckande att några försöker göra politik av det och leta byråkratiska invändningar till att beslut ska fattas i andra instanser. Det handlar om elevers säkerhet, det går före i alla lägen. Det finns ingen politik i det.

Det som behövs är att anmälningsplikten fullföljs och att anmälan lämnas för utredning till de instanser som berörs, polis och/eller socialtjänst. Det krävs också att gymnasieskolan tar fram en ordentlig åtgärdsplan för att undvika att liknande situationer någonsin ska kunna uppstå i framtiden.

Innan allt är på bordet och skuldfrågor utredda så ska det självklart inte bedrivas någon verksamhet inom riksidrottsgymnasiet, för att inte riskera att ännu fler unga människor drabbas.

Marino Wallsten (S), kommunalråd

