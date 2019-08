Debatt: Fagersta gnistrar i regnbågens alla färger

I helgen gnistrar Fagersta av medmänsklighet i regnbågens alla färger när det första Pride-firandet går av stapeln i kommunen med deltagare som utstrålar värme och gemenskap. Man kan tycka att det inte borde behövas ett sådant här evenemang - som i grunden understryker en självklar värdering om alla människors lika värde.

Det tråkiga är, att där är vi inte. Alla ska ha samma rättigheter, friheter och skyldigheter som alla andra. Fortfarande behövs en dag som denna för att alla tystade ska orka fortsätta finna modet att överrösta den motvind och det hat som man har kämpat mot så länge. Sådant mod växer ur gemenskap och den trygghet som gemenskapen innebär.

En kamp som faktiskt fört med sig en hel del förbättringar kring saker som inte var helt självklara bara för en kort tid sedan. Men uppförsbacken har varit lång och det finns mycket kvar som måste göras innan man når den där självklara tanken om alla människors lika värde. För olikkönade par är nästan allt helt självklart, men varför gäller inte självklarheten även samkönade par?

För att inte tala om hatet, det där fullkomligen trångsynta fördömandet som skamligt nog allt för många människor ägnar sig åt – mot andra människor som i alltför många sammanhang kläs av sin identitet och värdighet inför en dömande blick. Bara för att man inte är helt likadan. Bara för att man tycker något annat. Bara för att man har en annan sexualitet.

Vårt samhälle är anpassat för den grupp människor som går under det snäva epitetet ”normala” och vi har en särskild blind fläck för de som inte faller in under detta. Vi måste göra det till en vana att se och förstå de utmaningar som våra medmänniskor står inför. Rätten till kärlek och en egen sexualitet är någonting som många har kämpat länge för. En kamp som fortsätter.

Nu har Fagersta ett eget Pride-evenemang tack vare alla de individer som lagt ner sin själ på att göra denna dag till verklighet. Vi kan alla tillsammans ta steget till att tända en fyrbåk även i Fagersta som signalerar att vår kommun vägrar att gå in i mörkret tillsammans med de krafter som gör skillnad på folk och folk.

Jag hoppas att vårt Fagersta alltid lutar tillbaka på hjärtat och förnuftet. Jag hoppas att vi vågar lita på kraften i att vilja det goda för varandra.

Jag hoppas vi får se ett Pridefirande nästa år igen.

Marino Wallsten (S)

Kommunalråd

