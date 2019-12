Debatt: Mer sjukvård med M/KD-budget

Det är nu beslutat att Region Västmanland (tidigare landstinget) ska spara 400 miljoner kronor de kommande åren. De styrande partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har dock varit sent ute och det innebär att sparpaketet inte får full effekt under 2020 som avsikten var. Både Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar med förvåning att regionens politiska ledning väljer att inte kommunicera innehåll och konsekvenser av besparingarna. All kommunikation ska endast riktas till verksamheter och personal. Invånare, patienter och väljare är tydligen inga som regionens styre anser vara värda att informera. Varför väljer man att mörka detta?

Moderaterna och Kristdemokraterna la fram vårt budgetförslag redan i juni eftersom vi ville att verksamheterna skulle få gott om tid att anpassa sig. Efter höstens händelser har vi i vårt justerade förslag lagt till bland annat till sex miljoner för stärkt krisberedskap, IT-säkerhet och brandskydd. Det behövs inte minst med tanke på den materielkris som regionen nyligen haft. Även om den akuta krisen är över återstår mycket arbete för verksamheterna att reda i. Brandskyddet är också eftersatt vilket är riskfyllt för både personal och patienter, det måste till nödvändiga resurser för att stärka detta.

Fortfarande väntar alldeles för många västmanlänningar på vård och behandling. Därför satsar vi 15 miljoner kronor mer än de styrande partierna på kortare vårdköer. Istället skär vi ner på byråkratin med anställningsstopp för administrativ personal. Dessutom säger vi nej till att starta upp nya verksamheter.

Moderaterna och Kristdemokraterna ser också möjligheter att öka intäkterna till regionen genom att till exempel ta ut en avgift för de som avbokar sina vårdbesök sent. Vi vill också dra ner mer än vad styret vill på den politiska verksamheten, men också på politiska styrdokument som leder till ökad administration. Vi vill bland annat lägga ner utskotten under regionstyrelsen. Det krävs att politiken också drar sitt strå till stacken. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer alltid att prioritera sjukvården framför onödiga politiska mötesorgan. Det är tråkigt att S, L och C inte vill göra detsamma.

Tomas Högström (M), regionråd i opposition.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition.

