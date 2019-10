Debatt: Ogenomtänkt signalpolitik

I Fagersta-Posten (2/10) skriver Matilda Molander på ledarsidan en mycket tänkvärd och alarmerande artikel, ”Hur blev Sveriges industriella hjärta till en av landets sämsta platser för företag?” Ledaren är skriven utifrån Svenskt Näringslivs mätning avseende företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Skinnskattebergs kommun har under senare år jobbat hårt för att förbättra förutsättningarna för företagare och företagande inom kommunen. Den positiva vändningen kom 2018, när vi klättrade från att ha varit en av de tio sämsta kommunerna i Sverige under flera år, till att hamna på plats 196. All sanning kan givetvis inte tillskrivas Svensk Näringslivs ranking, men med alla variabler som inräknas i undersökningen, så ger den ändå en indikation på var vi befinner oss.

Den positiva vändningen 2018 beror till största del på att kommunen hade en väldigt aktiv personal som samverkade mycket med näringslivet, men utan en politisk viljeinriktning hade det inte varit möjligt. Det politiska ledarskapet har betydelse.

Vi vet att Skinnskattebergs kommuns nuvarande kommunalråd Lena Lovén Rolén (S) gör sitt yttersta för att det ska bli bra för vår kommun, men vi blir bekymrade efter måndagens kommunfullmäktige (7/10). Under en debatt om en motion skriven av Moderaterna, om Lag om valfrihetssystem, säger Skinnskattebergs kommunalråd ”Skattepengar, det ska inte gå till privata fickor” (privata fickor = företag). Vi kan förstå vad Lena LR (S) menar i debatten, men signalvärdet av det som sägs har stor betydelse. Om vi ska ha en politisk ledning som indikerar att näringslivet inte har med kommunen att göra, lär vi inte förbättra oss i någon framtida rankning.

Vad blir egentligen konsekvenserna av en sådan mening? Jo, både kommunen och regionen/landstinget, som vi betalar skatt till, ska då själva bedriva och skaffa egen kompetens inom t.ex. hantverksyrken, skolskjutsar, hem och behandling för behövande inom socialtjänsten, specialistsjukvård osv. Ska kommunen bedriva all verksamhet i egen regi, finns också risken att vi får en osund konkurrens och slår ut flertalet företagare i Skinnskatteberg.

Vi utgår ifrån att det inte är det Lena LR (S) menar, men signalpolitiken är uppenbar och den är inte bra för Skinnskattebergs kommun eller för företagandet i kommunen. Vi hoppas att vi kan vara överens om företagarnas betydelse både i nutid och i framtiden, precis som med vår historia, citerat Matilda Molander ”Genom historien har Västmanlands välstånd drivits av företagarna”.

Carina Sándor (L), Vanja Leneklint (L) och Lennart Lidquist (L), Skinnskatteberg

