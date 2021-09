Debatt: Politik i kyrkan är viktigt

Det brukar rätt ofta framföras att politiken inte hör hemma i kyrkan. Att det skulle vara något som gör kyrkan till arena för maktpolitik.

Ordföranden för De partipolitiskt obundna i svenska kyrkan (POSK), Amanda Carlshamre, går i en nyligen publicerad debattartikel i Aftonbladet till och med så långt att hon anser att politiska partier dikterar villkor för en kyrkas teologi och tro – att det är något som ”sker endast i diktaturer i andra länder”. När det faktiskt är precis tvärtom. Kyrkan samlar många medlemmar som betalar en kyrkoavgift via skatten. Det är våra gemensamma medel som vi i god demokratisk ordning tillsammans ska avgöra hur de på bästa sätt kan användas i församlingens verksamheter. Det är grundläggande i ett demokratiskt folkvalt styre. För att olika grupper som samlar olika åsikter i samhället ska kunna vara en del av besluten så mår kyrkan faktiskt bäst av att alla dessa åsikter finns representerade.

Kyrkan är ingen klubb för endast de med likartade åsikter. Kyrkan är till för alla. Och ska vara där människan finns. Det behövs olika perspektiv och viljeinriktningar. Ska man satsa mer på flerspråkiga diakoner? Vill man ha mer familje- och barnverksamhet? Eller vill man prioritera lärartätheten och skolhälsovården i församlingens skolor? Det har ingenting att göra med att politiska partier vill diktera villkor för en kyrkas teologi och tro. Människor som kandiderar till kyrkofullmäktige eller röstar i kyrkovalet är alla medlemmar av den Svenska Kyrkan. Som har tillit till trons gemenskap och en vilja av att vara med och ta ansvar. Tillsammans.

Den dag kyrkan inte samlar in avgiften via skattsedeln och det inte förrättas val till de beslutande församlingarna, så kommer det inte finnas nomineringsgrupper på samma sätt som idag. Men då kommer kyrkan ändå behöva ha en struktur som liknar vilken annan förening som helst. Där de som vill vara medlemmar betalar in en medlemsavgift, nominerar och väljer personer till styrelser och andra uppdrag. Men då blir det kanske mer likt den där klubben för liktänkande. Eller så blir det mer i formen av ett företag där människor tillsätts på ett helt annat vis, där intäkterna och marginalerna blir det som styr. Där plånboken styr vilka som kan delta i kyrkans aktiviteter. Dit vill vi inte. Kyrkan är ingen affärsverksamhet.

Den socialdemokratiska nomineringsgruppen i Fagersta ställer upp i kyrkovalet för att värna den grundläggande värderingen om alla människors lika värde. Att kyrkan ska vara en stark samhällskraft för solidaritet. En fri och öppen folkkyrka där alla behandlas lika, oavsett kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Gör en viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Rösta på socialdemokraterna i kyrkovalet den 19 september!

Tom Selnes (S)

Kandidat till kyrkofullmäktige

Västanfors/Västervåla församling

Socialdemokraterna i Fagersta