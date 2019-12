Debatt: Skinnskatteberg – en framtidskommun med tillväxt?

Vi är en av de 24 kommuner som inte behöver trycka på sparknappen inför 2020 års budget. Det är positivt och ledde till ett nyhetsinslag på Rapport i veckan. Socialdemokraterna styr i minoritet och fick sin budget framsläppt av kommunfullmäktige i november, men om det saknas samarbetsvilja i stora viktiga frågor hjälper varken budget eller minoritetsstyre. Vi behöver få ett bättre samarbetsklimat med alliansen eller delar av den, annars kommer vi inte framåt och det behöver invånarna få vetskap om. Alliansen fortsätter att driva ärendet att sälja Klockarbergsvägen 8. Detta trots att kommunen fått en möjlighet att diskutera bostadsomvandling till ett trygghetsboende om 25-27 lägenheter, topprenoverade, handikappanpassade, med hiss och balkonger. Ett trygghetsboende som alla invånare vi har talat med anser att Skinnskatteberg behöver.

Vad kan det innebära med försäljning till en privat aktör i en liten kommun? Hur ser det ut angående detta ute i landet? Ja, vi kan titta på vår grannkommun Ljusnarsberg. Där river man hellre hyreshus än att sälja till privata aktörer med kommunalrådets ord ”det kan verka tokigt att riva”. Oseriösa fastighetsägare köper upp hyreshus för att erbjuda lägenheter till större kommuners socialförvaltningar som ägnar sig åt social export (ursäkta uttrycket men det kallas så). Lägenheterna behöver inte hålla hög standard ty hyresgästen törs inte ställa krav utan måste vara tacksam för tak över huvudet. Om detta oansvar har vi läst i åtskilliga reportage under senare år. Vi socialdemokrater är emot försäljning och anser att SBO-alternativet ska utredas för att kunna erbjuda våra pensionärer toppmoderna, tillgängliga och centrala lägenheter/trygghetsboende och på köpet får vi en bostadsrotation med villor för att familjer bland andra ska kunna flytta in. I vårat samhällsbygge ingår planer och utveckling för alla grupper inklusive näringsliv, föreningar med flera. Men aldrig någonsin för de oseriösa företag som utnyttjar människor eller välfärdsstaten. Att moderaterna i Skinnskatteberg vill sälja till privata aktörer, det förvånar oss inte, men att L, C och SD gör det, det har vi svårt att förstå. Eller är det helt enkelt ett politiskt spel? I så fall är det dags att sluta, vi ska lämna besked till SBO innan årsskiftet om intresset finns för en bostadsomvandling i Skinnskatteberg innan. Det brådskar således.

Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd Skinnskatteberg

