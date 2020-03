Debatt: Svenskt Näringsliv har fel om Fagersta

Replik på "Kommer ni att åtgärda detta, Fagerstas majoritet?" den 11 mars.

Svenskt Näringsliv har tankar om vad som är bäst för Fagerstas del, men är dåligt pålästa, eller har möjligen glömt att anpassa en generellt skriven text till faktiska lokala förhållanden. En text som återanvänds i stora delar när man på samma vis uppmanar exempelvis Köpings majoritet att vidta åtgärder.

Fagersta kommun har inte höjt skatten och har inte ens diskuterat en höjning på flera decennier. Fagersta återfinns på plats 32 av 290 när det gäller öppna jämförelser av företagsklimatet och placerar sig mycket tack vare detta som nummer 1 i kategorin småstadskommuner när Dagens Samhälle listar årets mest hållbara samhälle.

Fagersta har många företag i varierande storlek som uppvisat en god tillväxt och som investerat tungt i kommunen. Fagersta har under åren exempelvis uppvisat Västmanlands bästa och Sveriges tredje bästa tillväxt. Fagersta har högst bruttoregionalprodukt per invånare i länet, 554 kronor. Snittet i länet ligger på knappt 310 kronor per invånare.

Inte illa pinkat av en kommun som Svenskt Näringsliv utifrån sin egna undersökning, med ett väldigt begränsat och allt annat än representativt underlag, pekar ut som femte sämst i Sverige.

Fagersta har provat på LOV och bevisligen har det helt enkelt inte fungerat. Fagersta har sedan länge arbetat för att minska individers behov av ekonomiskt bistånd och hör idag till de bästa 25 procenten av kommunerna när det gäller långvarigt och/eller utbetalt bistånd. Kommunen har sedan 2016 arbetat med effektiviseringar inom samtliga verksamheter. Fagersta hör till de kommuner som har högst soliditet och lägst skulder i hela landet. Allt detta har Svenskt Näringsliv missat.

Man har också missat att det ploppat upp företag i Fagersta. Det bedrivs här ett aktivt arbete för strategiska företagsetableringar, stöd till befintliga företag och insatser för att få fler att starta egna företag. Det sker en kontinuerlig dialog och samverkan med företagen i kommunen.

Svenskt Näringsliv har ingen framtidstro. Men det har Fagersta.

Marino Wallsten (S), kommunalråd Fagersta

