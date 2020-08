Debatt: Trångboddhet är en hälsorisk

I Fagersta-Posten den 24 juni 2020 kunde vi läsa om familjen Abraham Tadios svåra bostadssituation och hur orimligt svår deras vardag är att som fyrabarnsfamilj bo i en tvårumslägenhet. En vardag som innebär svårigheter att sova, att kunna koncentrera sig på läxläsning och att leva under ständig psykisk stress. I trångboddhetens spår uppstår många negativa konsekvenser och unga tvingas leva mer utomhus om kvällarna vilket kan innebära risk att dras in i kriminalitet. Försämrade skolresultat som leder till begränsade framtidsutsikter. Liberalerna har under juli lyft problematiken med trångboddhetens sociala konsekvenser för individen och kommit med en rad förslag:

► Nationellt mål om minskad trångboddhet i utsatta områden. Trångboddheten är idag centrerad till utsatta områden. Vi föreslår en nationell plan för att det 2030 inte ska vara mer trångbott i områden som idag är utsatta, än i andra områden med flerbostadshus.

► En nationell folkräkning med särskilt fokus på utsatta områden. Sociala missförhållanden ökar på svarta marknader och när skatteverket och andra myndigheter inte har någon insyn i hur situationen ser ut. Genom en nationell folkräkning kan vi få ett kraftfullt verktyg dels i kampen mot svarta marknader och bidragsfusk, dels i arbetet mot att bekämpa allvarlig trångboddhet.

► Mer ändamålsenlig trångboddhetsnorm. Trångboddhetsnormen är föråldrad och används idag inte på det sättet som det från början var planerat. Vi föreslår att Boverket tar fram en ny trångboddhetsnorm som kan användas som skarpt verktyg i kampen med att förbättra den sociala situationen i våra utsatta områden.

► Förtur till äldreboende för årsrika som lever trångbott. Som äldre är man extra känslig för sjukdomar och med trångboddhet ökar också risken för smitta av olika slag och möjligheterna att skydda sig är små. Sociala skäl, som till exempel trångboddhet bör därför vägas in vid behovsprövning för plats på äldreboende.

I Vision 2030 för Fagersta Kommun finns bostadsbyggandet med som en framgångsfaktor för ett välfungerande samhälle. Som Liberal välkomnar jag denna inriktning och stöder förverkligandet av målbilden om bra bostäder för alla i Fagersta.

Anita Lilja-Stenholm (L)

