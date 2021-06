Debatt: V står upp för Sveriges hyresgäster

Jag är så stolt över vår partiordförande Noshi Dagostar (V), över hennes mod att stå för det vi har bestämt i partiet. När Vänsterpartiet bestämde sig för att släppa fram Stefan Löfven (S) som stadsminister 2019 så var vi tydliga med att Vi inte tänker acceptera marknadshyror eller förändringar i Las som inte var sanktionerade hos fackförbunden.

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har vetat att de bara kan regera så länge Vi inte ger oss i lag med SD, M och KD. Ingen borde bli överraskad av att Vänsterpartiets lojalitet mot landets cirka tre miljoner hyresgäster är starkare än mot partierna som ingått i januariavtalet.

Journalisten Göran Gejder skriver i tidningen ETC ” Tack Vänsterpartiet för att ni säger Nej till den orimliga nyliberalismen” Göran Gejder är en känd Socialdemokrat och även han är bekymrad.

Vänsterpartiet har varnat för att det ska bli marknadshyror i hela landet så som det blev i Finland, medan Centerpartiet och Liberalerna motsäger sig att det har blivit problem.

Så här ser det ut i Finland:

► 1992 avreglerades hyressättningen för nya lägenheter i det privatfinansierade beståndet. Hyran beräknades i överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst. Tre år senare 1995 beslutade den borgerliga regeringen i Finland att även äldre kontrakt skulle avregleras. Det är just det här vi är rädda för ska hända i Sverige också. Vem ska då ha råd att bo?

► 2018 menade S att ”en mindre reglerad hyressättning i praktiken innebär en övergång mot marknadshyror”. Det är fortfarande sant. Det finns inget sätt att begränsa fri hyressättning till enbart nybyggda lägenheter. Regeringens reform innebär marknadshyror. ” Moderaterna och SD vill se ett mindre reglerat hyressättningssystem mot marknadshyror. Enligt hyresgästföreningen skulle marknadshyror innebära en hyreshöjning på mellan 24- 50 procent och det kommer vi socialdemokrater aldrig gå med på.”

2018 och nu är det 2021, vad har hänt under dess år? Är det verkligen socialdemokratisk politik? Eller är det Annie Lööf (C) som bestämmer och Stefan måste ”rätta in sig i ledet”? Ja inte vet jag, men jag hoppas av hela mitt hjärta att Noshi Dagostar och Vänsterpartiet står på sig och fortsätter kämpa för cirka tre miljoner hyresgäster så att även de har råd att bo. Regeringen har valt den här konflikten och Vänsterpartiet väljer att försvara hyresgästerna.

Ann-Christine Andersson (V)