Debatt: Vi har inte varit passiva när vi valt att inte tvinga fram besparingar

Fagersta kommun gör under år 2019 ett samlat överskott på närmare 52 miljoner kronor. Under en lång period av stiltje har man genom åren valt att inte investera i välbehövliga insatser i vår kommun, men sedan förra mandatperioden syns det nu att det satsas ordentligt på Fagersta. Bara under de senaste två åren har det investerats över 200 miljoner kronor i våra verksamheter.

Precis det Fagersta behöver i rådande världsbild. Precis det Fagersta kommer behöva ännu mer av, för att hålla emot de negativa konsekvenser vi redan nu ser följer i kölvattnet på covid-19. Vi måste fortsätta våga satsa på framtiden utan att snåla in på verksamheten idag.

I detta läge, liksom varje år de senaste tre åren, framförs krav från oppositionshåll på att socialnämnden ska presentera åtgärder för att komma i balans, då verksamheten uppvisar underskott beroende till stor del på annat ökande försörjningsstöd och familjehemsplaceringar.

Kommunstyrelsen har varit allt annat än passiv då man valt att inte tvinga fram besparingar, eftersom detta skulle innebära alltför negativa konsekvenser för nämndens verksamhet i övrigt. En majoritet i fullmäktige vill med andra ord inte dra ner på exempelvis äldreomsorgen, arbetsmarknadsåtgärder eller individ- och familjeomsorgen. Inte när kommunen trots detta varje år går plus en bra bit över resultatmålet.

Det blir därför märkligt när en revisor under kommunfullmäktige ger sig in i en politisk debatt och i princip företräder den vänsterpartistiska linjen om att ställa krav på att återställa underskott, som i praktiken innebär neddragningar.

Det är egentligen ganska fantastiskt att Fagersta som kommun kan möta dagens utmaningar från en i jämförelse med andra kommuner mycket stabil ekonomisk ställning. Det kommer att bli ett hantverk att knyta ihop budgetsäcken under åren framåt, men det är inget vi räds av.

Tillsammans för ett starkare Fagersta! Med hopp och framtidstro.

Marino Wallsten (S), kommunstyrelsens ordförande

Jan Johansson (M), kommunstyrelsens vice ordförande

