Debatt: Notre Dame och kampen för klimatet

När jag står med tusentals andra vid kanten av Seine och ser Notre Dame brinna, är det beslutsamheten jag slås av. Någon enstaka gråter, några tar bilder med sina mobiler, några pratar men de flesta bara står där, tysta och bestämda.

Ett par dygn senare har tio miljarder kronor redan samlats in för återuppbyggandet, presidenten har lovat att det ska ske på fem år och alla står bakom beslutet. Experter söker svar på hur branden startade, men jakten på skyldiga är inte i fokus utan lösningen framåt. Ingen fokuserar på att kyrkan var katolsk i ett samhälle som alltmer vänt religionen ryggen, Notre Dame är nu allas vår historia och allas vårt projekt – för fransmännen förstås, men också med ett oerhört stöd från en enad omvärld.

När man stod så nära den brinnande katedralen som brandmännen tillät, var det lätt att dra paralleller till ett helt jordklot som är alldeles för varmt. Där tusentals byggnader och stora skogar gått upp i rök, liksom Notre Dames spira. Där orsaken är samma brist på hänsyn till att verket – katedralen eller planeten – är skröpligt och skört och måste vårdas ömt. Där varje försök att fokusera på vems fel det egentligen är, tar tid och energi från det centrala – att hejda branden och återställa verket så gott och skyndsamt det går.

Liksom med kyrkan, bringar klimatfrågan nu enighet. När vi förstår att det inte är i teorin, och inte är en fråga för framtida generationer eller andra arter, utan handlar om här och nu enas vi. Står beslutsamma tillsammans med andra vi inte känner. Går på högmässa fast vi inte är religiösa. Skänker pengar till de som leder arbetet framåt, stora summor frivilligt efter att tidigare ha klagat över småbelopp som vi tvingats betala i trängselskatt, flygskatt eller bensinskatt.

Tidsperspektivet är också liknande. Innan katedralen brann, pågick en renovering få brydde sig om, och som många skulle tycka var onödigt dyr och kanske inte behövdes. På liknande sätt har de små åtgärder som gjorts för att hejda klimatförändringarna ifrågasatts; varför ska just jag drabbas, varför ska just vi göra detta just nu? Efter branden är ifrågasättandet över, för Notre Dame och för jordklotet, där klimatstrejker, klimatmarscher och klimatupprop avlöser varandra och berättar för politiken att vi begär mer, snabbare för att hejda uppvärmningen.

När katedralen brann, vände vi oss direkt till våra folkvalda, likaså i klimatfrågan. När det hettar till ordentligt, ger vi mandat till politiken som vi nyss knappt velat veta av. Vi vill att de ska agera snabbt och beslutsamt, att de ska prioritera detta framför mycket annat som också pockar på resurser och uppmärksamhet. Politiken kan bygga upp katedraler och hejda klimatförändringarna, för att politiken är vi alla tillsammans. En katedral som nyss brann, ett jordklot som är alltför varmt – när kampen blir påtaglig står vi enade!

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores

