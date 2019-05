Debatt: NVU har missat ersättning från staten

NVU gick back år 2015 med nästan 8 miljoner kronor. Sedan dess har förbundet under Fagerstas ordförandeskap genomfört otaliga utredningar och insatser för att komma tillrätta med ekonomin. Bland annat särredovisning av statligt finansierad verksamhet, organisatoriska förändringar och periodisering av ersättningen för SFI. Hyresreduktioner har genomförts, översyn pågår fortfarande. Vid senaste bokslutet presenterades ett överskott på 2,9 miljoner kronor.

Beslut har fattats i alla tre kommuner om att all ekonomiadministration ska utföras av Norra Västmanlands ekonominämnd. Det är inte NVE som ska leverera uppgifter till NVU, det är precis tvärtom. NVU ska ge underlag till NVE att sammanställa.

Att NVU missat statlig ersättning man har rätt till är något som skett under lång tid, så långt bak vi har tittat, från 2010. Det finns inget som talar för att det skulle varit annorlunda innan dess. Man har tolkat att rätt till ersättning för 36 veckor per år endast gäller för ett år, medan verkligheten är att denna ersättning kan sökas under flera år, dock maximalt för 36 veckor per år. Det är rejäla pengar det handlar om, som ägarkommunerna istället fått gå in med.

Den nuvarande ersättningsmodellen är i huvudsak från år 1997 då NVU bildades. Sedan dess har förutsättningar förändrats, bland annat genom möjligheten att fritt välja gymnasieskola samt att ett stort antal nyanlända sökt SFI och vuxenutbildning i medlemskommunerna. Ersättningsmodellen utreddes år 2013 men ingen förändring gjordes då.

Kommuncheferna presenterade ett förslag till ny beräkningsmodell för medlemsbidraget under våren 2017. NVU:s direktion fick i uppdrag av att ta fram en jämförande analys mellan föreslagen ersättningsmodell och nuvarande modell. Analysen presenterades i augusti år 2017.

I februari år 2018 överlämnade utbildningschefen förslag till förändringar av kostnadsfördelningsmodellen med utgångspunkt i de grunder som respektive kommunfullmäktige hade beslutat om och direktionen beslutade att överlämna förslaget till medlemskommunerna för ställningstagande.

Fagersta kommun antog i maj 2018 förslaget till ny ersättningsmodell, numera även i Skinnskatteberg och Norberg, med principen att ersättning ges för faktiskt antal elever. I beslutet ingick uppdrag till NVU att ta fram en elevprognos, det presenterades först vid budgetsammanträdet den 3 maj.

Utifrån detta finns nu stort frågetecken kring en differens på 25 miljoner kronor och ett försvinnande av 200 elever i underlaget, trots siffror med full ersättning från riksprislistan. Det vore oansvarigt att inte göra allt för att komma tillrätta med det.

Marino Wallsten (S)

Kommunalråd

Anmäl text- och faktafel