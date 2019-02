S-gnäll leder inte kommunen framåt

Svar på insändare 11 februari.

Lena Lovén Rolén (S), om du ska kritisera oss, kan du åtminstone hålla dig till det som är rätt och riktigt och berätta hela sanningen. Du bäddar inte för bra samverkan och kom ihåg, bara för att du inte får igenom dina åsikter, innebär det inte att vi inte vill ha dialog. Det krävs förmåga att förhandla, kompromissa och vara ödmjuk.

Målarbetet har ständigt varit en återkommande fråga i Skinnskattebergs kommun. Oftast har partierna parlamentariskt framarbetat mål tillsammans, vilket kan vara positivt. Samtidigt som kommunen fått kritik för att målen inte alltid sammankopplats med de årligen framarbetade budgeterna, vilket blir en konsekvens, när partierna har olika budgetar men samma mål.

Det allra bästa är, att när ett nytt styre tar över efter ett val, har man också sin så kallade regeringsförklaring klar, precis som statsministern i riksdagen. I vår kommun tog det cirka tre månader innan vi hade ett nytt S-minoritetsstyre på plats och ändå lyckades inte S ta fram sina tankar om Skinnskattebergs framtid. Om vi dessutom lägger till resten av tiden under 2018, då partierna i princip bara har kampanjat och talat om för väljarna vad man vill under nästföljande mandatperiod, är det under all kritik att S i Skinnskatteberg än idag inte lyckats få fram varken mål, framtids- eller förnyelseplaner. L och M tog fram detta dokument för fyra månader sedan, innan beslut togs om budget och vilka som ska styra i Skinnskatteberg. Även C har anslutit sig till detta.

Varför är detta så viktigt? Målen ska hjälpa oss att staka ut riktningen mot den vision som man har för kommunen, hur Skinnskatteberg kan bli bättre och utvecklas. Det är i grunden det här som är det verkligt politiska. Vart vill vi? Hur ska det se ut på kort och på lång sikt? Vad är det som ska sätta Skinnskatteberg på kartan och vad är det som är våra styrkor och egenskaper, som vi ska bygga vidare på?

Det är inte okej att det nya S-styret inte har tagit framtidsplanerna på större allvar. Det är inte okej att S-styret i stället för att göra sitt jobb, budgeterar för en parlamentarisk grupp, bestående av alla partier, som ska arbeta fram gemensamma mål, när halva styrkan redan har gjort sitt jobb. Det är inte okej att det nya S-styret nu arbetar fram egna förslag på mål, där två tredjedelar i princip är kopior på alliansens mål. Det är inte heller okej att det nya S-styret gnäller på det som har varit. Det leder definitivt inte framåt. Det är inte heller okej att skylla på att S styr i minoritet och därför ska vi göra detta ”nya” tillsammans. Arbetet skulle ha gjorts innan ett nytt beslut om styre fastställdes och knutet till den budget som lades fram.

Vi förstår att makten var viktigare för S och för kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) än att jobba fram måldokument för Skinnskattebergs framtid, men utan planer om framtid och förnyelse, kommer vår kommun stagnera, vilket inte är bra för oss som bor i Skinnskatteberg.

Bo Öberg (M)

Carina Sándor (L)

Helena Norrby (C)

