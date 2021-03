”Det hetaste galleriet i Köpenhamn” – trots pandemin säljer Hallstamålaren Kent Iwemyr sina verk världen över

Konstiga äro människans vägar...

Just nu visas Hallstakonstnären Kent Iwemyrs utställning ”Strange are the ways of man” på Gallery V1 i Köpenhamn. Redan efter vernissagen hade 16 av 18 målningar sålts.

– De har hamnat på alla möjliga platser i världen, Hongkong, Los Angeles, New Carlsberg Foundation och konsthallen i Århus, säger Kent Iwemyr.