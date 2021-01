Det lysande tomrummet – ny bok om Ivan Aguéli suddar ut föreställda gränser mellan mystik och vetenskap 

Som gymnasist blev jag fascinerad av Eckhart von Hochheim och skrev också ett arbete om medeltidens kristna mystik. Mäster Eckhart var en tysk filosof, teolog och dominikanmunk som levde mellan 1260 och 1328. Litet är känt om hans bakgrund, men Eckhart kom från lågadeln i Thüringen och gick som 15-åring med i dominikanklostret i Erfurt. Sedan studerade han filosofi och teologi vid dominikanernas högskola i Köln och doktorerade så småningom vid universitetet Sorbonne i Paris (därav mästertiteln). Under sitt liv gjorde han karriär som administratör och lärare inom ordenslivet och universitetsvärlden, men kom att med sitt eget tänkande utmana kyrkliga doktriner och avled till slut under en pågående inkvisition. Eckhart, som starkt inspirerade reformatorerna Martin Luther och Jean Calvin, skrev texter på folkspråket tyska i stället för latin, något som upprörde kyrkan då han tillgängliggjorde sina tankar om Gud och tron för vanliga människa och betraktade dem som jämlikar.

Eckhart hade inte velat kännas vid epitetet mystiker, enligt honom själv verkade han tydligt inom den kristna traditionens tankeramar, men som sådan beskrivs han alltjämt, även om forskarna inte är eniga kring hur hans mystik ska förstås. Ordet “mystik” kommer från grekiskans “myein” som kan översättas med “att se med slutna ögon”. Det är ett uttryck för en människas möte med den yttersta verkligheten och en upplevelse av djup enhet. I sitt tänkande hävdade Eckhart att alla människor har ett gudomligt frö inom sig, en gnista som kan väckas till liv och föra var och en andligen till Gud. Det gäller därför för den enskilde att utforska sitt inre med målet att nå det tillstånd som Paulus beskriver i Galaterbrevet:

“Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig”.

Det är i samarbete med Stiftelsen Mäster Eckhart-sällskapet som Aguélimuseet under ledning av konstnären och Aguélistipendiaten Erika Dahlén har sammanställt antologin “Det lysande tomrummet – Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis fotspår”. Journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson skriver i en av sina essäer, “Avstå från Gud för Guds skull”, om hur Eckhart fjärmade sig från de samtida mystiker som beskrev erfarenheten av Gud med ett poetiskt, sinnligt och rent av erotiskt bildspråk. För honom kan inte Gud beskrivas, Han finns bortom de mänskliga ordens begränsningar. Det gjorde också att Eckhart skarpt drog en gräns mot dem som intresserade sig för det ockulta och magiska, som trodde att de genom kunskap om det andliga kunde påverka verkligheten och människor med trollformler och spådomskonst. I stället är det genom vår avskildhet och avsaknad av begär efter kontroll och makt som Kristus kommer att återfödas inom oss.

Den filosofiska mystik som vi finner hos Eckhart är en del av en kristen tradition som kan härledas till Johannesevangeliets första kapitel:

“I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till.”

“Ordet” syftar här förstås på Kristus som förkroppsligar det och i den grekiska originalskriften är ordet för Ordet “logos”. I dag tycks bibelvetarna vara allt mer överens om att det är det arameiska ordet “Memra” som åsyftas, vilket i sammanhanget betyder “Guds manifestation” (det vill säga Kristus). Men det grekiska ordet logos första kända användning finner vi hos den antike filosofen Herakleitos omkring ett halvt årtusende före att Johannesevangeliet författades. I dunkelt mångtydiga textfragment försökte han uttyda tillvarons väsen, Herakleitos beskrev logos som en ordnande princip, något som sammanför världen och vår upplevelse av den, hur det som ständigt är i förändring ändå hänger samman i en helhet.

Den ett par hundra år yngre atenske filosofen Platon lär ha varit herkaleitan i sin ungdom, men utvecklar sin världsförståelse i en annan riktning. Enligt honom består tillvaron av två verkligheter, en beständig som utgörs av idéer och en flyktig som består av fenomen och sinnesintryck. Människans frälsning ligger i att utforska de eviga sanningarna i idévärlden och att genomskåda den sinnliga världens förgänglighet.

Omkring 500 år efter att Platon skrev sina berömda dialoger inspirerade de den grekiske filosofen Ammonios Sakkas som var verksam i Alexandria i Egypten. Sakkas var sannolikt uppvuxen i en kristen familj, men tycks också ha influerats av indiska läror som hade spridits västerut genom Alexander den stores erövringar. Gemensamma indoeuropeiska föreställningar delas också långt tillbaka av greker och indier (liksom i vår fornnordiska kultur). Det romerska riket var dessutom kosmopolitiskt och även persernas zoroastriska och manikeistiska föreställningar tros ha nått tänkarna i Alexandria.

En central tankegång hos nyplatonikerna är att tillvaron utmynnar ur en yttersta verklighet som är obeskrivbar, en ren existens som är källan till allt som finns. Ofta beskrivs detta ursprung som en sol som kastar sitt ljus över mörkret och ju längre vi befinner oss från denna ljuskälla desto dunklare ter sig tillvaron. I den materiella sinnevärlden hårdnar allting och förmörkas, här lever människorna som glömt sin hemvist, i ett slags syndafall har de fjärmats från sitt gudomliga ursprung. Det gäller nu att vi skådar mot ljuset och minns varifrån vi en gång kom i stället för att bli slavar under lidelsernas och tingens våld, som får oss att vända bort blicken från vad vi egentligen är. Hemvändandet uppnår vi genom att leva moraliskt och söka andlig kunskap för att nå insikt. Människan är en reflekterande varelse och kan uppnå detta till skillnad från djuren som befinner sig ännu längre bort från Gud, ju mer vi vänder oss ifrån Honom desto mer djurlika blir vi, styrda av drifter och impulser, snarare än av förstånd och eftertanke.

Kristna föreställningar påverkade förstås nyplatonismen, men den fick i sig också betydelse för kristendomens utveckling. Kyrkofadern Origenes tog del av nyplatonisternas föreläsningar under sin tid Alexandria och det kom att påverka hans teologi. Origenes tänkte sig att själarna fanns hos Gud redan före Skapelsen och att de sedan föll ifrån och förkroppsligas som människor. Genom inre kamp med synden (att vända sig från Gud mot världen) kan vi sedan andligen återvända till Honom. I Första Mosebok finner vi nämligen två olika berättelser om människans skapelse och enligt Origenes beskriver dessa hur hon först får själ (Guds avbild) och därefter kropp (Adam och Eva, mannen och kvinnan).

För Origenes var det uppenbart att Bibelns skrifter är litterära i den meningen att det är poetiska och metaforiska som antyder djupare gudomliga mysterier. Med den bokstavliga tolkningen kommer man inte särskilt långt, de motsägelser vi finner i skriften döljer den andliga meningen och enigheten. Origenes hävdar att Gud i själva verket är bortom vad vi kan beskriva, Kristus som uppenbarar sig för världen gör det möjligt för oss att nå Honom. Som “Ordet”, “logos” förkroppsligar Jesus en grundläggande princip för hela tillvaron (jämför med Herakleitos) som binder alla förmenta splittringar samman. Det är genom att efterlikna Kristus som vi också närmar oss Gud.

Över ett sekel efter Origenes var kyrkofadern och filosofen Augustinus verksam. I sin berömda självbiografi “Bekännelser” (skriven år 397) skildrar han hur människan genom inre sökande kan nå den gudomliga verkligheten. I Augustinus system är Gud den yttersta principen för tillvaron och ju längre man kommer från Honom desto mörkare och ondare blir det för ondskan saknar egentligen verklighet, den hör till sinnenas och fenomenens låga flyktiga värld, det goda finner vi i det eviga och beständiga. Vår kärlek ska riktas mot Gud, inte den förgängliga lusten i det kroppsliga. Given visshet har vi kring att vi själva finns och reflekterar, den rena existensen kan vi vara säkra på och den springer ur Gud.

Både Origenes och Augustinus genljuder hos Eckhart som var tämligen nyplatonsk i sin teologi, även han tänker sig att tillvaron strömmar ur Gud. Detta förbund mellan ständig rörelse och enhet finner vi också i Herakleitos tanke om existensen som alltings givna utgångspunkt.

Det platonska och nyplatonska fick träda tillbaka under högmedeltiden med den store katolske filosofen och teologen Thomas av Aquinos återupptäckt av Platons lärjunge Aristoteles tänkande. Gud betraktas fortfarande som alltings första orsak, men en betydligt mer positiv bild av världen och det kroppsliga framtonar med tanken om att allting har sin roll att fylla i ett jättelikt system och en rörelse vars start och mål är Skaparen själv.

Denna aristoteliska världssyn blev utmanad under renässansen då det platonska åter kom på modet, men också betydande naturvetenskapliga genombrott gjordes. Den italienske astronomen och fysikern Galileo Galilei frigjorde sig från antikens spekulationer om materiens drivkrafter och ordning och började i stället att med matematiska modeller objektivt räkna på den. Han öppnade därmed dörren till de kommande seklernas upptäcker om sådant som planeternas banor, livets uppkomst på jorden och elementarpartiklars rörelser.

För den kristna enhetskulturen som strävat efter att förstå hela tillvaron enligt ett mönster utgjorde de nya upptäckterna snart en kris. Den katolske franske matematikern och filosofen Renée Descartes försökte på 1600-talet rädda världsbilden genom kritiskt tänkande, likt Augustinus kom han fram till att hans eget tvivel utgjorde en självklar existenspunkt, "jag tänker, alltså är jag", och återskapade sedan både Gud och Skapelsen mindre kritiskt.

Hos Descartes finner vi också den dualism som vi känner igen från tidigare platonska och kristna tänkare, han skiljer mellan den eviga själen (där tanke och idéer ryms) och den förgängliga kroppen. Men inte heller det var längre givet vid den här tiden.

Den italienske prästen och filosofen Giordano Bruno var verksam ett halvt sekel före Descartes och är i dag kanske mest känd för att han förfäktade vetenskapliga sanningar om att jorden kretsar kring solen samt att universum består av ett oändligt antal planetsystem där det på sina håll sannolikt också finns intelligent liv. Men influerad av nyplatonismen hävdade han också att Gud var närvarande i hela sin skapelse, att alltings ursprung också kunde spåras över allt i tillvaron.

Den föreställningen återkommer hos andra tänkare i Descartes samtid. Den nederländske filosofen Baruch Spinoza hävdade att “ande” och “materia” bara var två olika sätt att benämna samma sak, det finns bara en enda substans, allting är i själva verket Gud som manifesterar sig på olika vis. Juden Spinoza var förstås starkt influerad av sitt eget folks uråldrig mystiska tradition som genom århundradena också befruktas av zoroastrismens och framför allt nyplatonismens idéer. Inom judendomen ligger betoningen på historien och den här världen, efterlivet är inte särskilt intressant, men framtiden är det däremot, där finner vi det efterlängtade messianska fredsriket. Att Spinoza ställde sig skeptisk till kristna och platonska utsagor om eviga idévärldar och himmelriken oberoende av det faktiska jordelivet är därför fullt naturligt.

Likt Galileo ville han använda matematiken för att utforska tillvaron och tänkte sig att allting utgjordes av ett jättelikt system som i sin helhet alltså benämndes som Gud, men befarade att våra flyktiga sinnen bara förleder oss. Genom att det rationella tänkandet kan vi se tillvaro ur evighetens synvinkel, det vill säga med Guds blick, och på så vis förenas med Honom. Detta sker i strid med vår vilja, den livskraft som driver alla organismer, men som också tenderar att få oss att glömma vår kärlek till Gud.

Brunos tankar finner vi också hos Cambridgeplatonikerna i Descartes samtid. De var en samling engelska teologer och filosofer som hävdade att det mänskliga förnuftet var det gudomligas eko inom oss som ger oss tillgång till de former för verkligheten som finns bakom våra dagliga upplevelser av av den. Deras världsbild var mer organisk än den Descartes tänkte sig (som faktiskt uppfattar våra kroppar och djur mekaniska som en slags maskiner). Filosofen Anne Conway var kraftigt influerad av Origenes och hävdade att det var ett misstag att försöka skilja det andliga och kroppsliga åt, de utgörs i själva verket av samma natur där graden av andlighet respektive kroppslighet beror på hur ting och varelser är sammansatta, att människans andliga förnimmelse är större än djurens avgörs helt enkelt av hennes biologi.

Både Spinoza och Conway kände den tyske matematikern och filosofen Gottfried Wilhelm von Leibniz och influerade dennes tänkande. Han föreställde sig på samma vis att verkligen utgörs av grundstenar (elementarpartiklar) som hänger samma i större system, dessa besitter en slags enkel mentalitet och förmåga att uppfatta tillvaron som kan bli mer eller mindre komplex beroende på hur de är sammansatta och samspelar. Det gör att tillvaron alltså kan tolkas med olika styrka och riktighet samt ur olika perspektiv. Det är endast Gud, alltings ursprung som uppfattar allt i sin helhet. Både Conways och Leibniz sätt att förstå tillvaron gjorde också att de utvecklade teorier om tidens och rummets relativitet i kontrast till Isaac Newtons absoluta uppfattning om universum och föregick på så vis också Albert Einsteins relativitetsteori med ett par sekler.

Idén om att det andliga och kroppsliga hänger samman utmanande gammal kristen dualism, men dröjde kvar och inspirerade i ett par århundraden. Inom modern nyandlighet odlas (miss)uppfattningar om den, men i övrigt har mystiken tryckts tillbaka i det offentliga samtalet. Först nu är den på stark tillbakagång och som Dahlén skriver i inledningen till “Det lysande tomrummet” är det framför allt inom vetenskapen och konsten som man nu fått upp ögonen för mystiken.

Influerad av Leibniz utformade den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kant sin kritik av förnuftet under mitten av 1700-talet. Han fann i Eckharts och de andra mystikernas tradition att det mänskliga förståndet inte fullt ut kan förstå verkligheten, vi kan endast uppfatta och benämna den utifrån vår egen arts biologiskt begränsade förmåga att begripa tillvaron. Kant hävdar att vi inte kan förstå tingen “i sig” bara studera hur de framträder för oss som fenomen.

I sin essä “Medvetandets gåta” skriver vetenskapsjournalisten och neuroforskaren Per Snaprud att Kants uppfattning blir allt mer vedertagen bland naturvetarna, vi är inte tillräckliga nog för att uttömmande kunna beskriva den verklighet vi själva befinner oss i. Den amerikanske kognitionsvetaren Donald Hoffman studerar vårt medvetande genom matematiska modeller och psykologiska experiment och lägger nu fram allt fler bevis på att våra sinnen inte kan fastställa objektiva sanningar. Enligt Hoffman beror det på vår biologiska strävan att överleva, det är helt enkelt inte evolutionärt gynnsamt för oss att förstå allt det som omger oss, vi greppar bara det vi behöver för att kunna bli en framgångsrik art. Det visar sig också att de organismer som upptas av att försöka förstå tillvaron snarare än att orientera sig effektivt i den brutalt gallras ut. Som människor orienterar vi mycket högre grad än vi själva förstår utifrån en slags symbolbilder och schabloner som vi ser omkring oss, den sinnliga världen är i platonsk mening mest bara en avspegling av de idéer vi har om den.

Vi har förstått att hjärnans processer har betydelse för hur vi uppfattar tillvaron och forskningen har också allt mer försökt studera och kartlägga vad som faktiskt sker i den. Samtidigt har frustrationen i vetenskapssamhället vuxit med tiden, vi tycks har svårt att komma åt det mentala i sig, vi ser bara hur det samspelar med kemiska förlopp i våra huvuden. I dag tycks fler och fler hjärn- och kognitionsforskare vara inne på att medvetande finns över allt, en uppfattning som alltså hysts av teologer, mystiker och filosofer genom tiderna. Medvetandet fanns likt Origenes hävdar före människans kroppsliga gestalt och kommer också att finnas kvar när vår art är utrotad.

Den unga norska filosofen Hedda Hassel Mørch är verksam vid högskolan i Lillehammer och har på senare år utvecklat dessa idéer. Likt Leibniz hävdar hon att varje elementarpartikel har en svar förmåga till upplevelse och att när de sätts samman i större och komplexa enheter så växer medvetandet och vissheten om existensen fram. Ofta har hjärnan beskrivits som människans dator, men enligt Mørch är det snarare medvetandet som är universums hårdvara. Snaprud konstaterar att materien nu går från något mörkt livlöst till det vi kan kalla ett “lysande tomrum”.

Mystiken var högst närvarande i konsten under romantiken, men också kring förra sekelskiftet. På senare tid har den svenska målaren Hilma af Klint uppmärksammats för sina på en gång symboliska och abstrakta målningar med dunkla andliga motiv. Klint var verksam samtidigt som Ivan Aguéli och det är först nu som konstvärlden på allvar börjat intressera sig för de mystiska konstnärskap som tidigare betraktats kyligt på grund av de religiösa inslagen.

Precis som konstnären Johanna Byström Sims, intendent på Aguélimuseet, skriver i sin essä “Ivan Aguéli – ett liv i rörelse”, så förkroppsligar Salakonstnärens öde den uråldriga mystikens filosofiska insikt kring att tillvaron både är beständig och i ständig förändring.

Han föddes i Sala som Johan Gustaf Agelii 1869 och fick en svår uppväxt präglad av ensamhet och utanförskap. Som hörselskadad hade han svårt att göra sig förstådd hos de andra barnen och att passa in i dåtidens skolas undervisning. Inte heller uppmuntrade hans föräldrar det stora och tidiga intresset för att teckna. Tidigt började de skicka runt sin hopplösa pojke till olika skolor i Sala, Västerås och Falun, men överallt misslyckades han med sina studier. Den sista anhalten blev Visby där han av en slump lärde känna de äldre konstnärerna Karl Nordström och Richard Bergh och tillsammans med dem for han snart till händelsernas centrum i Paris för att bli konstnär. Där tog han namnet Ivan Aguéli och umgicks med tidens kulturella elit. Storheter som Émile Bernhard och Paul Gauguin lärde honom att måla förenklat, att få motivets essens att framträda i bilden.

I den franska huvudstaden var nyandlighet, mystik och symbolistiska konstuttryck på modet, realismen och den kyrkliga kristendomen var på tillbakagång. I det här sammelsuriet smälte andlig, politisk och konstnärlig radikalism samman i alla (o)möjliga kombinationer.

I essän “Esoterism vid förra sekelskiftet” beskriver idéhistorikern Inga Sanner det andliga sökande som fanns i Europa för drygt hundra år sedan där spiritism och teosofi blev populärt bland dem som kände sig vilsna i den industriella modernitetens materialism och vetenskapstro. Den tyske sociologen Ferdinand Tönnies beskrev 1800-talets samhällsutveckling som en färd mellan “Gemeinschaft” och “Gesellschaft”, från byns kollektiva gemenskap i form av traditioner och hierarkier till storstadens individualism, anonymitet och konkurrens. Religionens band började upplösas och kyrkan försvagades, vilket gav utrymme för en rad nya olika sätt att förstå och beskriva andligt liv. Teosofin, spiritismen och den allmänna mysticismen hade också plats för kvinnorna som då var utestängda från kyrkans ämbeten, i dessa kretsar fick de vara med i de intellektuella samtalen som jämlikar. Man fascinerades av de österländska religionerna, hinduism, buddhism och taoism, något som vi känner igen också i dagens nyandlighet och andetro. Intressant nog sammanföll dåtidens ockultism och mystik också med vetenskapens nya rön, relativitetsteorin och kvantmekaniken påvisade att den fysiska verkligheten inte alls är sådant som vi tror att den är samtidigt som psykoanalytiker som Sigmund Freud och Carl Gustaf Jung började utforska driftslivet i vårt undermedvetna.

Under sitt liv var Aguéli en ständig sökare, han reste mellan Frankrike, Egypten, Indien och Spanien. Han lärde sig många språk, åtminstone franska, hebreiska, arabiska, kinesiska, italienska, spanska, swahili, persiska, indiska och studerade olika religioner, mytologier och filosofier. Han engagerade sig politiskt och satt fängslad i Frankrike både för anarkistiska konspirationer mot staten och för militant djurrättsaktivism (Aguéli ägnade sig också åt att ta hand om gatukatter) när han besköt två matadorer vid en tjurfäktning. Vid sidan av måleriet var Aguéli även verksam som kulturjournalist, konstkritiker, essäist och religionsfilosof.

I Egypten kom han i kontakt med sufierna, de muslimska mystikerna och konverterade till islam. Det andliga intresset hade funnits hos Aguéli sedan ungdomen då hans mor Anna Stina Nyberg läste den kristne svenske mystikern Emanuel Swedenborg. Dennes teologi var starkt influerad av nyplatonismen och likt Origenes tänkte sig Swedenborg att människan i sitt ursprung är ren ande och att de bibliska texterna måste läsas poetiskt och mytiskt för att komma åt deras djupare mystiska insikter.

Sufismen är influerad av judendomen, kristendomen, zoroastrismen och inte minst nyplatonismen, på samma vis som de söker sufierna en djupare inre förståelse och relation med Gud. Aguéli tog särskilt intryck av den andalusiske medeltide filosofen Ibn Arabi och dennes tanke om den perfekta människan. Enligt Ibn Arabi är Skapelsen blott en spegelbild av Gud, Han ser sig själv i människan och reflekterar Hans sanna väsen. Det innebär att Gud inte kan skiljas från sin Skapelse och att ingenting skulle kunna finnas utan Honom. För människan gäller det att på djupet inse att hon är en spegelbild av sin Skapare och på så vis förenas med Honom. Då blir hon den perfekta människan som kan bli en förebild för andra. Profeterna Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed är sådana perfekta människor som har förenats med Gud.

När Aguéli gick bort 48 år gammal 1917 så speglade hans liv ständiga förändringar och rörelser kring en och samma strävan att förstå tillvaron och rota sig i den. Den arabisktalande och alltjämt kaftanklädde svensken irriterade britterna som misstänkte att Aguéli var “turkvänlig” och de kastade ut honom från Egypten 1916. Han sökte sin tillflykt i Spanien och först verkar hans liv i Barcelona varit frid och fröjd, men snart gjorde Aguéli sig omöjlig även där. Katalonien präglas vid tiden av stark nationalism och främlingsfientlighet och han upplevde sig ständigt trakasserad av lokalbefolkningen. Den gamle anarkisten (som med tiden blev allt mer traditionalistisk) var dessutom öppet kritisk mot republikanerna och uttrycker sitt stöd för den spanske kungen. Den 1 oktober 1917 blir Aguéli överkörd av ett tåg vid en järnvägsövergång i Barcelona, det är ovisst om den döve konstnären inte hörde tåget komma eller om han rent av blev knuffad framför det.

Enheten och rörelsen, mångfalden och motsatserna, sökte Aguéli förena i konsten som en vision av tillvaron. Islamforskaren Simon Sorgenfrei skriver i essän “Mot den rena duken” om hur Aguélis estetiska och religionsfilosofiska projekt hänger samman. Tydligt är att när Aguéli rör sig från Swedenborgs tolkning av kristendomen mot sufismen, att det är monoteismens tanke som lockar honom, alltings enhet härstammar ur en enda källa. Swedenborgs origenesiska läsning av Bibeln, jakten på en djupare andlig mening influerade honom. Föreställningen om Kristus fascinerade Aguéli som ser berättelsen om Jesus som en beskrivning av hur det gudomliga kan gestaltas på ett mänskligt vis. På samma vis tänkte han sig att konstnären kan ge form åt det gudomliga inflödet i tillvaron, att i sina bilder utläsa och visa det. Han är här också tydligt inspirerad av den tyske 1700-talsfilosofen Alexander Gottlieb Baumgarten och dennes tanke om att upplevelsen av det sköna är människans förmåga att förnimma det fullkomliga, det vill säga det gudomliga.

Hos Swedenborg finner vi solmetaforen, att Guds andliga ljus genomströmmar Skapelsen. Just solens starka sken återkommer i hela Aguélis konstnärskap, hans bilder fullkomligen badar i ljus. Det soliga monoteistiska landskapet blir på så vis i både Swedenborgs och Ibn Arabis mening en kontrastrik spegelbild av Gud, det andliga reflekteras i det materiella. Återkommande i Aguélis landskapsmålningar är just hur himlen få ta den största platsen gentemot den “lägre” mörkare marken. Under sin tid i Egypten fick han för första gången uppleva en sol som var så starkt att det nära på utplånande detaljer och distinktioner i varseblivning, där allting dränktes i ett närmast vitt ljus. I Koranen spelar ljuset stor roll och den sufiska mystiken fokuserar på det som en bild för det skapande utflödet från Gud som bara är ren existens utan begränsning i vare sig tid eller rum. För kosmopoliten Aguéli är det också vissheten om att solen når över allt, alla folk och kulturer lever av ljuset som förenar deras mångfald i en gemensam gudomlig verklighet.

Dahlén skriver i sin essä “Upplevelsens rymd” om hur Aguéli skiljer ut sig i konsthistorien genom att hans målningar inte bara skildrar ljuset utan i sig också starkt utstrålar det. Det är den levande och eviga orörligheten hos Gud som Aguéli förmedlar, vår åtskillnad mellan det kroppsliga och andliga, gudomliga och världsliga, suddas ut i hans verk. Han tänkte sig att varje konstnär bär en personlig sol som härstammar från Gud och att deras uppgift är att gestalta den och låta andra människor ta del av den som ett sätt att förnimma det gudomliga. Aguéli skiljer också den riktiga konsten som han själv håller på med från det sentimentala målerier som vädjar till våra känslor genom att dramatiskt gestalta berättelser eller så verklighetstroget som möjligt återge världen. I sådan konst finner han något farligt självcentrerat, i sina egna (samt i Honoré Daumiers, Paul Cézannes, Pablo Picassos och Fernand Legers) målningar försöker han i stället utan några ideologiska filter att inge upplevelsen av Guds närvaro, själva livets puls.

Dahlén ser också samband mellan Aguélis uppfattningar och den samtida mystikern, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou som i konsten såg en möjlighet att återge den sanna verkligheten, den gudomliga tillvaro vi egentligen vistas i. I Aguélis målningar skönjer vi alltings hemlighet, Dahlén nämner den tyske 1400-talsteologen och filosofen Nicholas Casanus tanke om “icke-vetandet”, att det finns sådant som människan aldrig kommer att kunna veta något om. Enligt Casanus är Gud något för oss okänt, han är något våra ord och tankar inte kan greppa, men som vi ändå kan förnimma. Vi ser inte Gud i Aguélis målningar, men genom dem kan vi ändå förnimma Honom.

Den amerikanska filosofen Susanne K. Langer hävdade att bruket av symboler är det mest primära bland mänskliga verksamheter, vi har lärt oss att överföra erfarenheter och tankar genom att använda gemensamma tecken och det är de stora religiösa traditionernas myter och symboler som närt konst, vetenskap och tänkande genom den mänskliga historien. Gustafssons personliga essä “En källa i öknen” skildrar hon sin egen Gudsupplevelse i den egyptiska öknen. Hon påpekar hur det moderna samhället avskärmar en stor del av tillvaron, med sin bakgrund som nyhetsjournalist har hon själv upplevt hur samma frågeställningar och begränsade ämnesval ständigt medieras och likriktar människors uppfattning om verkligheten.

“Det lysande tomrummet” är en fantastiskt mångsidig studie av Aguélis konstnärskap och tänkande, men också en viktig påminnelse om hur sammansatt relationen mellan tro och vetande, vetenskap och mystik, egentligen är. I en tid där religiöst liv på ett livsfarligt vis häcklas och beskrivs som farligt världsfrånvänd är det viktigt att påminna sig att “förnuft” och det “sekulära” inte så lätt låter sig avgränsas från sina andliga rötter och hur dödligt fattig tillvaron blir när vi inte längre förstår det omistliga värdet av vår egen kulturhistoria.

LITTERATUR

Eva Dahlén (red) med flera

"Det lysande tomrummet – Om konst, mystik och medvetande i Ivan Aguélis fotspår”

Bokförlaget Lejd