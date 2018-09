Skräll av Rynninge – tung förlust för serieledande VSK

Första halvleken inleddes trögt med lite ordnat spel och få lägen åt vardera håll. Men hemmalaget verkade åtminstone följa sin plan bäst. Rynninge IK vann många dueller i luften samt andra bollar. Ju längre halvleken gick gjorde laget det svårare för gästande VSK att komma ut med bollen i behåll.

VSK såg inte ut att ha vaknat på rätt sida. Fler felpassningar syntes än vad man är vana att se från serieledarna. Tempot var inte heller på den nivå som det borde. Förutom ett par bra kombinationer under hela första 45 så lyckades man inte med mycket.

Hemmalaget skulle ta ledningen i den 36:e minuten på straff efter att VSK:s Filip Tronêt kommit in sent i situationen. Emil Berger klev fram och placerade in straffen säkert bakom Anton Fagerström. Och det skulle bli mer, på en frispark skulle en skymd Anton Fagerström missbedöma bollen så att den rullade retfullt in i bortre. 2–0 stod sig halvleken ut.

Matchen skulle bli betydligt mer öppen i den andra. Det började med att Rynninge ställde Anton Fagerström på stora prov men två fina räddningar gjorde att resultatet stod sig. VSK skulle också ha sin beskärda del av chanser där Andeas Carlström fick bekänna färg. Både Smajic och Safari prövade honom men ingen reducering kom då.

Det fortsatte att bölja fram och tillbaka men där Rynninge kontrade på ytorna som uppstod då VSK klev upp allt mer. Tillslut skulle VSK få utdelning, formstarke Filip Tronêt assisterades av Karwan Safari. På rullande boll fick han till ett riktigt hårt och välplacerat skott som Carlström inte kunde göra något åt.

Efter chanser åt båda hållen skulle hemmalaget avgöra sent genom inhoppande Springfeldt som utnyttjade en av kontringslägena. Slutresultatet skrevs alltså till 3–1 till Rynninge IK.

Matchfakta

Division 1 norra

Rynninge IK–VSK 3–1 (2–0)

Mål: 1–0 (36, straff) Emil Berger, 2–0 (40) Emil Berger, 2–1 (79) Filip Tronêt, 3–1 (90+4) Martin Springfeldt

Publik: 377