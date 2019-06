Fotbollssvepet v24: Målkalas i Hallsta, jättekrossen – och Västanfors seger mot serieledarna

Division 4 Västmanland – herr:

➤ Irsta tillbaka på segerspåret efter tre raka utan vinst

På onsdagen ställdes Irsta IF och Arboga Södra IF mot varandra i ett möte som betydde mycket. Båda lagen jagar toppduon Gideonsbergs IF och Köping FF och en seger var det enda som räknades. Hemmalaget Arboga Södra kom till matchen med ett gott självförtroende efter derbyvinsten mot Köping senast medan gästerna var ute efter att bryta sin segertorka som blivit tre matcher lång. Irsta tog kommandot och kunde gå in till pausvila med en 0–2-ledning efter mål av Kjell Patrik Hofling och Axel Elvejung. Jonas Hammarlund skulle sätta den så viktiga reducering i början på den andra halvleken men närmare än så kom inte Arboga Södra. Slutresultatet skrevs tillslut till 2–3 efter varsitt sent mål.

Senaste veckans resultat:

Kolsva IF–Köping FF 2–2

Munktorps BK–Tortuna SK 3–2

IK Oden–Norrby SK 1–3

IFK Västerås–BK30 2–1

Arboga Södra IF–Irsta IF 2–3

Gideonsbergs IF–FC Västerås (5–3)

Länk till tabellen

Division 5 Västmanland – herr:

➤ Målkalas i Hallstahammar

Målglada Forsby FF gästade betydligt mer målsnåla Hallstahammars SK. Det hela skulle utveckla sig till en matchbild som gästerna är mer vana vid. Eller vad sägs om fem mål redan i den första halvleken. Då till fördel för Hallsta. Men Forsby skulle svara bäst i den andra halvleken när man gjorde tre mål inom en 15 minuters period. I och med 3–5 resultatet har det i snitt blivit 5,8 mål i Forsbys matcher än så länge, galet.

Senaste veckans resultat:

Västerfärnebo AIK–Sörstafors-Kolbäck FK 0–1

Ransta IK–Surahammar FK 2–1

Tillberga IK Fotboll–Bosnisk SK 0–2

Skultuna IS–Ramnäs IF 2–2

Hallstahammars SK FK–Forsby FF 3–5

Ramnäs IF–Hallstahammars SK FK 2–1

Länk till tabellen

Division 2 mellersta Svealand – dam:

➤ Fyra mål av Lindgren i IFK Västerås jättekross

När topplaget IFK Västerås tog emot seriejumbon DFK Värmbol kunde det bara sluta på ett sätt. Och det med en rejäl överkörning. Det startade omgående då Emma Lindgren satte 1–0 redan i den första minuten. 3-0 var ställningen redan efter en kvart och vid halvtidspausen var det 4–0. IFK visade ingen nåd och fortsatte trycka gasen i botten under stora delar av den andra halvleken. Vilket i slutändan resulterade i hela sju ytterligare mål. Slutresultatet blev 11–1. Förutom en fin målskillnad fick laget också fira en fyramålsskytt. Emma Lindgren gjorde nämligen mål efter en minut, efter en knapp timme, tio minuter efter det och stängde matchen i den 83:e med 11–1-målet.

Senaste veckans resultat:

DFK Värmbol–Forsby FF 1–2

Sköllersta IF–Forsby FF 2–1

Gideonsbergs IF–IK Viljan Strängnäs 7–2

Dalhem IF–Norrby SK 10–0

IFK Hallsberg FK–IK Tun 1–1

IFK Västerås FK–DFK Värmbol 11–1

Länk till tabellen

Division 3 Västmanland/Örebro – dam:

➤ Västanfors besegrade serieledarna

På söndagen stod Västanfors inför en mycket viktig uppgift. Laget gästade nämligen serieledarna Skyllbergs IK. En serieledare som låg tre poäng före men med en match mindre spelad, vilket betydde att en förlust hade kunnat bli förödande för Västanfors i jakten på Skyllbergs IK. Men ett formstark bortalag med tre raka segrar pallade trycket. Trots att serieledarna tog ledningen i den första halvleken så kom man tillbaka. Knappa tio minuter efter paus kvitterade Cassandra Löfqvist och i den 89:e minuten sköt Lina Nilsson segern till Västanfors. I och med segern har man kontakt med Skyllbergs och ligger på en delad andraplats tillsammans med Adolfsbergs IK.

Senaste veckans resultat:

Forsby FF 2–IFK Hallsberg FK 2 2–4

Garphyttans IF - Adolfsbergs IK 1–4

IFK Hallsberg FK 2 - Adolfsbergs IK 1–4

Skyllbergs IK - Västanfors IF FK 1–2

Garphyttans IF - Rynninge IK 2 5–0

Länk till tabellen