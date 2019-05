Succétränarens passning till Sala efter storsegern – och oväntade svaret på givna frågan: "Inte betytt så mycket"

Heby studsade tillbaka snabbt efter bottennappet borta mot Rengsjö i lördags.

Hemma på Tegelvallen besegrades tabellfyran Bollnäs med 4–1, efter bland annat två mål av Andreas Warnberg.

Tony Mattsson var nöjd med prestationen – framför allt den andra halvleken där Heby kopplade segergreppet.

– Vi tappade lite för mycket boll i första halvlek och fick inte till anfallsspelet, trots att vi tog ledningen efter fem minuter. Vi hade svårt att komma upp högt i banan, säger Mattsson.

– Kändes hyfsat rättvist att det var oavgjort i halvtid. Vi pratade ihop oss i paus om att det var för dåligt. Och startade sedan andra halvlek väldigt bra med mer aggressivitet och vann fler bollar.

En kvart in på andra halvlek placerade Andreas Warnberg in sitt andra mål efter en stark prestation – och med drygt 20 minuter kvar kom spiken i kistan när Sunday Bale stänkte dit 3–1-bollen via ett mönsteranfall signerat Alexander Johansson och Stephen Komaketch.

– En jätteskön seger. Jag håller Bollnäs som ett bra lag. Vi får ta med oss det vi gjorde bra i andra halvlek. Vi svajar lite för mycket hittills men har en ganska hög högstanivå. Gäller att förbättra kontinuiteten.

Därmed är Heby tillfällig ny tvåa i division 3 södra Norrland – och bara tre poäng bakom serieledaren Sala FF som dock har en match mindre spelad (Torsåker borta 1 juni).

– Det är en plats som vi gärna vill behålla så klart. Vi ska hänga på Sala där uppe i toppen. Och vi möts ju snart. Det kan bli en rolig match (14 juni).

Heby har lyft en nivå i kvalité under Tony Mattssons ledning men han vill inte ta åt sig av äran.

– Jag tror inte att jag har betytt så mycket för att vara helt ärlig. Det är spelarna där ute som gör jobbet. Jag försöker bara driva på så mycket jag kan från sidan. Jag väljer att hylla spelarna.

Matchfakta – division 3 södra Norrland:

Heby–Bollnäs 4–1 (1–1)

Mål: 1–0 Andreas Warnberg, 2–1 Andreas Warnberg, 3–1 Sunday Bale, 4–1 Balen Nouri.