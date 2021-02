Dramatisk inledning på rättegången mot Karl Hedin: ”Jättebesviken”

Såväl Hedin-supporters som jaktmotståndare, samt en stor skara journalister samlades utanför tingsrätten inför dem omtalade jaktbrottsrättegången på måndagsmorgonen. Några personer iklädda Hedin-kepsar hade slagit sig ned i campingstolar utanför rätten för att visa sitt stöd för företagsledaren. Många hälsade på Karl Hedin när han anlände till rätten – och en person tog till och med av sig mössan när Hedin gick förbi. En annan grupp människor skyltade med budskap som ”Stoppa jakten” och ”Låt vargen leva”.

När förhandlingen inleddes klockan nio stod det snabbt klart att en av de åtalade saknades, vilket var väntat. Redan förra torsdagen lämnade den åtalade kvinnans försvarsadvokat Thomas Jönsson in en skrivelse till tingsrätten om att den åtalade kvinnan i målet inte skulle kunna närvara på grund av hälsoproblem, men att rättegången skulle inledas som planerat ändå.

En diskussion kring huruvida rättegången skulle kunna genomföras utan kvinnans närvaro bröt ut i rättssalen. En av försvararna anförde att det skulle vara ”nästintill orimligt” att sätta i gång en rättegång utan att kvinnan är närvarande. Miljöåklagare Lars Magnusson påpekade att han kommer att använda utdrag från tidigare förhör med kvinnan i sin sakframställan, och att det inte kommer att vara möjligt att ställa följdfrågor till kvinnan om hon inte är närvarande.

– Jag anser att hennes närvaro är nödvändig för att kunna fullfölja åtalet i åtalspunkt ett och två. Eftersom jag har för avsikt att läsa upp vad hon har sagt i förhör, säger Lars Magnusson.

Rätten tog därefter en paus för att överlägga. Strax innan tio kom beskedet: Rättegången skulle inledas enligt planen.

Enligt huvudförhandlingsplanen kommer åtalspunkterna 1 och 2 samt talan om företagsbot för AB Karl Hedin behandlas under rättegångens första vecka. Dessa punkter rör åtalen som riktar sig mot Karl Hedin, 52-åringen samt den åtalade kvinnan. Enligt åtalet misstänks samtliga tre för att på olika sätt ha varit inblandade i hanteringen av giftet karbofuran i syfte att döda varg.

Första halvan av måndagens förhandling bestod av miljöåklagare Lars Magnussons sakframställan. I den läste han upp ett stort antal skrivelser och utdrag från tidigare förhör med den åtalade kvinnan, som tidigare var huvudvittne.

Vid lunch fick tidningen en pratstund med Karl Hedin.

– Jag är jättebesviken. Har sett fram emot att rättegången ska bli av. Och så dyker inte kvinnan upp, vi vet inte vad som kommer hända nu. Det är tråkigt, säger han.

Under lunchpausen lämnade även kvinnans försvarsadvokat in intyg till rätten om varför hans klient inte kan närvara under rättegången.

– Jag är förvånad att man inledde förhandlingen, säger han, en uppfattning som enligt Jönsson delas av samtliga försvarare.

Efter lunch var det Karl Hedins försvarsadvokat Sven Severins tur att hålla sin sakframställan. Han inledde med att berätta om Karl Hedin som person och hans engagemang i vargfrågan. I framställan övergick han sedan till att peka på de anledningar till att försvaret inte anser att den åtalade kvinnans uppgifter bör ses som trovärdiga.

Måndagens förhandling avslutades med sakframställan från kvinnans försvarsadvokat Thomas Jönsson. Han inledde med att fråga sig hur rättssäkert det egentligen är att förhandlingen pågår utan att hon är där, eftersom en stor del av dagen har ägnat åt hennes handlingar.

Ordföranden avslutar sedan med att meddela att rätten ska fortsätta att överväga frågan om hur kvinnans icke-närvaro kan påverka rättegången.

Om allt går som planerat fortsätter huvudförhandlingen imorgon, tisdag. Hedin, 52-åringen och kvinnan är kallade.