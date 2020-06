För närvarande pågår arbete med att demontera de flyttbara skolmodulerna på Per Olsskolan. Området räknas som byggarbetsplats och är avspärrat. Trots det har någon eller några personer på okänt sätt tagit sig in på området och stulit en elcentral och en kabel. Förövarna hade även brutit sig in i den gamla skolbyggnaden, men där var det tomt och det fanns ingenting att stjäla.

