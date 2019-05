VSK:s klassvärvningar väcker reaktioner – här är sportchefens svar: "Delar inte ut några monsterlöner"

För två veckor sedan gjorde Västerås SK klart med Vetlandas stjärnmittfältare Daniel Johansson. Nu har Mesta mästarna även värvat poängkungen Jesper Jonsson från Hammarby – till sportchefen Ted Anderssons stora glädje.

– Det kanske låter kaxigt, men vi tar in spelare som vi vill ha, annars låter vi bli. Utifrån att Simon (Jansson) lämnade oss behövde vi återbesätta den platsen, säger han.

– De är rätt olika som spelare. Simon är fantastiskt bra individuellt, men nånstans tror jag att Jesper kommer att passa oss jävligt bra utifrån att han är van att delta i ett högt passningsspel som i Hammarby.

Jesper Jonsson sade till Bandypuls under torsdagen att han övervägde en fortsättning i Hammarby eller att flytta hem till Småland innan VSK sent kom in i bilden. Ted Andersson är fåordig om "kuppen" som gjorde att Jonsson valde VSK.

– Vi tog kontakt när vi förstod att Simon hade behov av att röra sig igen. Vi vill tävla om titlar varje år och utifrån det är Jesper en spelare som passar oss jävligt bra.

Se när Bandypuls analyserar värvningen av Jesper Jonsson

Både Daniel Johansson och framför allt Jesper Jonsson är spelare som ligger på gränsen till landslaget. Värvningarna har lett till reaktioner i sociala medier där bandyentusiaster undrar hur VSK, som genomgår ett ekonomiskt stålbad där sänkta spelarlöner är en stor faktor, har råd.

Ted Andersson försvarar värvningarna med att klubben har sålt Simon Jansson och att spelare som Mikael Olsson, Jacob Bucht, Filip Mörkdal och Robin Folkesson (flyttade till AIK i november och är nu klar för moderklubben Örebro SK) har lämnat.

– Då har vi tre-fyra seniorer mindre, och vi har heller inget klart med Ted Bergström, säger han.

Vilken typ av deal erbjuder ni såna här toppspelare i dagens läge?

– De är väldigt medvetna om vår situation och vi värvar spelare som vill vinna, inte tjäna pengar. Jag har inte koll på alla löner i bandy-Sverige, men utifrån våra mått har vi inte delat ut några monsterlöner, säger Ted Andersson.

Erbjuder ni jobb som en del i helheten?

– Vi har kunnat göra det i vissa fall. Från föreningens sida är det jäkligt viktigt att våra spelare har jobb eller utbildning vid sidan av, så att man har något att falla tillbaka på efter bandyn.

Kommer Daniel Johansson och Jesper Jonsson kunna leva på lönen från VSK?

– Det är helt upp till individen.

Köper du reaktionerna och att värvningarna kan sticka i ögonen på folk?

– Som jag sa (till VSK:s hemsida) så gör vi en besparing på 1,2 miljoner på A-truppen. Då känns det skönt att kunna hitta den här lösningen och ändå göra en besparing, säger Ted Andersson.

– Det här ligger definitivt innanför den budgetram som vi har fått från styrelsen. Att vi får in Daniel och Jesper förändrar ingenting.

VSK:s trupp är ännu inte helt fastställd inför nästa säsong. Det kvarstår frågetecken kring Simon Folkesson och Ted Bergström. Den senare, som omgärdats av rykten hela våren, kan fortfarande bli kvar i VSK trots att parterna bröt avtalet under säsongen.

– Definitivt. Vi väntar på att han ska landa i hur han ska göra och jag pratade med honom senast i går kväll (onsdag).

Är det er förhoppning att behålla honom?

– Just nu ligger det hos Ted själv.

Har ni värvat färdigt nu?

– Vi ska inte lyfta in några mer namn som Daniel och Jesper, så kan man väl säga, säger Ted Andersson.