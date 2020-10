Erik Jersenius om årets Nobelpristagare Louise Glück – en poet som sammanflätar det personliga och mytiska

När jag i samband med att Louise Glück presenterades som årets Tranströmerpristagare intervjuade prisjuryns ordförande, författaren och akademiledamoten Per Wästberg, berättade att han som student i USA i början på 1960-talet var på väg att paras ihop med den söta och begåvade poeten Louise Glück. Så blev det inte, men hon infriade alla litterära förväntningar och blev en viktig och modern representant för centrallyriken.

Den 76-åriga Louise Glück är av ungersk-judisk härkomst och bor i Cambridge i Massachusetts. Hon har en diger litterär produktion bakom sig, hon debuterade 1968 och när hennes samlade dikter gavs ut för åtta år sedan fyllde de en volym på 630 sidor. Genom åren har Louise Glück tilldelats en rad prestigefyllda utmärkelser som The National Book Award, Pulitzerpriset och nu senast i år Tranströmerpriset. Utöver sitt eget diktande undervisar hon också i kreativt skrivande vid elituniversiteten Yale och Stanford. På svenska finns hittills endast två sent översatta diktsamlingar ”Ararat” (1990) och ”Averno” (2006).

Sedan barnsben är Louise Glück väl bevandrad i grekisk och romersk mytologi och den klassiska antika litteraturen. Ett återkommande grepp i hennes poesi är att hon låter sina egna livserfarenheter spegla sig i de antika myterna. Diktsamlingen "Ararat" (1990) inleder hon med att återge filosofen Platons tragiska insikt om kärleken, att den består i vår längtan efter att få återvända till ett mytiskt tillstånd där den mänskliga naturen var en enda i ett gudomligt helt. Titeln syftar på en plats där myt och verklighet flyter samman. Ararat är av vulkaniskt ursprung och Turkiets högsta berg beläget nära gränserna till Armenien, Azerbajdzjan och Iran. Enligt Bibeln var det här som Noaks ark strandade efter syndafloden. Skapelsens första undergång och återfödelse.

Smärtsamt personligt diktar den tillbakadragna och privata Glück om sin egen familj och dess sönderfall. På samma vis som det gör ont att älska är hennes poesi bitterljuv att läsa, likt kärleken fyller den oss på en och samma gång av ärlighet och svek, ett upprymt tillstånd vi är rädda för att förlora obesvarad och falsk. Glück förmedlar den platonska längtan tillbaka till ett ursprungligt helt, en ideal kärleksfull paradisisk familjeidyll som hon inte återfinner i den föränderliga och nedbrytande materien.

Hennes far har dött den fysiska döden, men långt innan dess var han ett andligt tomrum. Den kroppsliga döden är en formalitet, långt innan dess bryter världens väldighet ner den enskilda själen. Glücks far var som blytyngder på hennes mor som höll henne nere så länge han levde. Men när han nu försvunnit är hon ändå inte fri, bara svävande utan förankring tillvaron. Moderns hjärta blir kallt och hårt som ett järnsmycke när Glücks lillasyster dör som spädbarn, därefter är det som att det magnetiskt dras mot den förlorade dotterns grav under jord.

Hon förlåter sin mors kärlekslöshet när hon inser att hon inte heller själv kan älska sin egen son så som hon hade önskat. Bland systrarna, som också fått söner, råder aldrig någon given tillgivenhet, snarare en tvehågsen syskonrelation, pendlande mellan rivalitet och gemenskap, hat och kärlek.

Det mytiska träder mer i förgrunden i diktsamlingen ”Averno” (2006). Titeln hänvisar återigen till en plats där myt och verklighet möts, Averno är en kratersjö väster om Neapel som enligt romarna var öppningen till dödsriket Hades. I Glücks dikter utforskar hon genom sina egna livserfarenheter myten om Persefone, gudarna Demeters och Zeus vackra dotter som rövades bort av sin morbror dödsguden Hades.

Han betraktar henne en dag när hon är ute på en äng och plockar blommor med sina väninnor. Hades blir förälskad i sin brorsdotter och mot hennes vilja för han henne med till dödsriket i underjorden där han våldtar henne och tvingar henne att bli hans brud. Persefones förkrossade mor söker förgäves efter henne över jorden och är så olycklig att hon samtidigt försakar sina plikter som fruktbarhetsgudinna, växtligheten vissnar och djuren och människorna börjar svälta.

I Glücks dikter gestaltar hon genom myten ett andligt nedstigande i döden och närmar sig på så vis livets upplevelser av kärleken och den outhärdliga ensamheten. Likt den österrikiske poeten Rainer Maria Rilke bringar Glück det moderna livet mening genom att återföra det till mytologins eviga landskap. Förnimmelsen av världens djup och vidd blir långt tydligare genom poesins och sagans magiska raster, än i vardagserfarenheten och vetenskapens begränsande varseblivning. Om myten kan vi egentligen ingenting tycka för den symboliserar verkligheten som den egentligen är.