Extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige – helikoptrar står redo i Västmanland

Det berättar myndigheten på sin hemsida.

Av de fyra helikoptrarna baserade på Västerås flygplats är två förberedda för insats på Gotland.

Av de fyra andra helikoptrarna är två baserade i Uddevalla och två i Jönköping. Samtliga åtta helikoptrar har 90 minuters beredskap, alltså ska vara klara att lyfta på den tiden.

De två flygplanen, som är av mindre, skopande typ (alltså som snabbt kan skopa upp vatten från närmste tillräckligt långsträckta sjö) är baserade på Skavsta flygplats, Nyköping. De har 180 minuters beredskap och kan fälla 3000 liter åt gången.

– Helikoptrarna ställs i beredskap på platser i landet där risken för skogsbränder är som störst och omprövas hela tiden, säger Rickard Hansen, brandingenjör vid MSB. Detsamma gäller flygplanen – inträffar en storbrand någonstans i Sverige utgår flygplanen från närmaste flygplats från branden då de ska servas och tankas mellan uppdragen. Rickard Hansen fortsätter:

– Om räddningstjänst begär stöd från MSB så kan de sättas in i ett tidigt skede, vilket minskar risken för att de bränder som uppstår växer till omfattande och svårsläckta skogsbränder. Samma taktik kan vi använda för de två mindre skopande flygplanen som är ett nytt tillskott för i år.

Första gången helikopterstödet aktiverades under 2020 var den 23 april då skogsbränder i Uppsala- och Norrtäljetrakten samt en brand i Småland och en i Skåne fick understöd samtidigt.

MSB har också skapat särskilda förstärkningsresurser i form av skogsbrandsdepåer och höghastighetspumpar, som räddningstjänsterna kan beställa av MSB. Depåerna finns på fjorton platser i Sverige, för Västmanlands del är depåerna i Enköping, Strängnäs och Ludvika närmast.

Varje sådan skogsbrandsdepå består av ett sexhjuligt terrängfordon med släp, några motorsprutor samt tre containrar med land annat 23 kilometer brandslang, vattenspridare, vattenbehållare, grenrör, strålrör och slangupprullare. Dessutom bränsledunkar och motorsågar. Dessutom finns mer utrustning i MSB:s centrala lager i Kristinehamn.

Under 2019 användes MSB:s nationella helikopterberedskap – som då omfattade sex helikoptrar, inte åtta – vid 36 skogsbränder. De sex helikoptrarna beräknas under 2019 ha fällt över sex miljoner liter – 6 075 kubikmeter – vatten vilket ger 168 kubikmeter per insats.